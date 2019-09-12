Правоохранители задержали боевика "ЛНР", который минировал мосты

Фото: задержание боевика (npu.gov.ua)

Он также сводил фортификационные сооружения для обороны боевиков

в Луганской области задержали боевика так называемой "ЛНР", который минировал мосты и дороги на подконтрольной Украине территории. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Правоохранители установили, что задержанный жил в лесу. Его задержали в тот момент, когда он пришел в дом одного из пенсионеров, чтобы зарядить свой мобильный телефон.

Сообщается, что мужчина нес службу на блокпостах и ​​сводил фортификационные сооружения для обороны боевиков, еще и выполнял особую миссию - на территории Луганской и Донецкой областей минировал мосты и подрывал их. С 2014 года он числился в розыске.

"Задержанный признался, что минировал дорогу на город Соледар, минировал мосты в городе Лисичанске в районе ул. Красная и ул. Пролетарская. Заминировал и взорвал Томашовский мост, расположенный между городами Лисичанск и Рубежное", - говорится в сообщении.

Фото: место жительства боевика (npu.gov.ua)

В отношении задержанного открыты уголовные производства по статьям 260 УК Украины "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" и 263 "Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами". Продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее правоохранители задержали боевика "ЛНР", который собирался доехать до Харькова, чтобы открыть там визу в Прибалтику и начать новую жизнь. Ранее он служил в так называемой "народной милиции ЛНР".

Ранее РБК-Украина сообщало, что СБУ задержала жителя Северодонецка, который по собственной инициативе наладил контакты с главарем одной из диверсионно-разведывательных группировок оккупационных сил РФ и предложил ему свое содействие.