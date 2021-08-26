Инфекция или простуда? Когда нужно бежать к врачу из-за боли в ухе после купания

По словам ЛОРа Владимира Яцкива, боль в ухе после купания возникает, если организм сталкивается с инфекцией. А такую несложно подхватить в загрязненном водоеме - в итоге мы получаем отит.

"Чтобы обезопасить себя и детей от отита после купания, нужно купаться в чистых водоемах. Он чаще всего возникает от инфекции, попадающей в ухо. Если бассейн или море загрязнены, не стоит в них плескаться. На пляжах, где очень много людей, очень много болезнетворных микроорганизмов, поэтому подхватить инфекцию проще", - считает врач.

Наружный отит важно отличить от воспаления среднего уха

Для этого нужно двумя пальцами подвигать ушную раковину в разные стороны. Боль усиливается - это наружный отит, остается такой же - воспаление среднего уха.

По словам врача, наружный отит очень хорошо поддается лечению спиртовыми каплями. Можно даже капнуть в ухо водки, если под рукой нет лекарств. Затем ухо закройте ватой и боль должна затихнуть.

А вот при воспалении среднего уха нужно обязательно пойти к врачу, чтобы он прописал лечение.

Можно ли уберечься от отита при купании в водоемах?

По словам Владимира Яцкива, - можно. Для этого нужно использовать ушные затычки. Они должны быть качественными, приобретенными в аптеке.

"Не следует использовать инновационные пасты, вводящие в ухо для того, чтобы закрыть его. Не знаю, по какой причине, но они распадаются на кусочки, и уже неоднократно приходилось вытаскивать из уха остатки такой пасты", - добавил врач.

Если под рукой нет спиртовых капель, примите парацетамол или ибупрофен для снятия воспаления. Но потом нужно сходить на консультацию к специалисту.