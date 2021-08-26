Інфекція або застуда? Коли потрібно бігти до лікаря через біль у вухах після купання

Після купання в морі, річці, озері може виникати біль у вухах. Лікар розповів, чому таке може відбуватися і чи потрібно це лікувати.
Про це пишуть fakty.
За словами ЛОРа Володимира Яцківа, біль у вухах після купання виникає, якщо організм стикається з інфекцією. А таку нескладно підхопити в забрудненій водоймі - в результаті ми отримуємо отит.
"Щоб убезпечити себе і дітей від отиту після купання, потрібно купатися в чистих водоймах. Він найчастіше виникає від інфекції, що потрапляє в вухо. Якщо басейн або море забруднені, не варто в них плескатися. На пляжах, де дуже багато людей, дуже багато хвороботворних мікроорганізмів, тому підхопити інфекцію простіше", - вважає лікар.
Для цього потрібно двома пальцями посувати вушну раковину в різні боки. Біль посилюється - це зовнішній отит, залишається таким же - запалення середнього вуха.
За словами лікаря, зовнішній отит дуже добре піддається лікуванню спиртовими краплями. Можна навіть капнути у вухо горілки, якщо під рукою немає ліків. Потім вухо закрийте ватою і біль повинна затихнути.
А ось при запаленні середнього вуха потрібно обов'язково піти до лікаря, щоб він прописав лікування.
За словами Володимира Яцківа, - можна. Для цього потрібно використовувати вушні затички. Вони повинні бути якісними, придбаними в аптеці.
"Не слід використовувати інноваційні пасти, що вводять у вухо для того, щоб закрити його. Не знаю, з якої причини, але вони розпадаються на шматочки, і вже неодноразово доводилося витягувати з вуха залишки такої пасти", - додав лікар.
Якщо під рукою немає спиртових крапель, прийміть парацетамол або ібупрофен для зняття запалення. Але потім потрібно сходити на консультацію до фахівця.
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