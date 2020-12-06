Инфекционист встревожила заявлением о коронавирусе: умирает все больше молодежи

От коронавируса начало умирать больше молодежи (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус в Украине начал поражать все более молодых людей. Смертность и заболеваемость среди украинцев в возрасте до 60 лет в последнее время существенно выросла и эта статистика в ближайшее время может увеличиться.

Как сказала врач-инфекционист Ольга Голубовская в интервью УНН, такая тенденция является очень опасной. Медик объяснила, что официальные цифры в статистике не могут объяснить всей ситуации с коронавирусом в Украине. Поскольку в них не указывают, сколько бессимптомных пациентов, сколько имеют легкую форму. Но она выразила мнение, что в ближайшее время подобный анализ будет сделано.

"Это очень опасная тенденция и очень плохая. Потому что цифры, которые нам показывают, больных - мы с вами не знаем, что это за цифра: сколько там бессимптомных - просто с положительным тестом, сколько там малосимптомных, сколько там легкого течения (болезни - ред.), среднего, тяжелого", - пояснила Ольга Голубовская.

Насчет коронавируса в молодежи, то увеличение колличества больных, будет заметно в ежедневной статистике уже за несколько недель. Обьяснила Голубовская это тем, что врачи-клиницисты теснее контактируют с больными, а поэтому раньше видят количество больных, чем их подают в отчетности.

"Сейчас наблюдаем в клинике у нас явные тенденции к повышению заболеваемости у более молодых лиц, и к повышению смертности у этих молодых лиц. Вы увидите спустя несколько недель, когда эта статистика немного подтянется, вы увидите, что у нас смертность в возрасте до 60 лет, скорее всего, вырастет, и мы это видим по клинике", - подытожила Голубовская.

Ранее сообщалось, что доктор Тарас Жиравецкий назвал причины, почему в Украине молодежь стала чаще болеть COVID-19.

Напомним также, что недавно врач-инфекционист Ольга Голубовская раскрыла, когда "агрессивный" коронавирус пойдет на спад.