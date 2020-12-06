Інфекціоніст стривожила заявою про коронавірус: помирає все більше молоді

Від коронавірусу почало помирати більше молоді (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус в Україні почав вражати все більше молодих людей. Смертність і захворюваність серед українців віком до 60 років останнім часом суттєво зросла і ця статистика найближчим часом може збільшитися.

Як сказала лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська в інтерв’ю УНН, така тенденція є надзвичайно небезпечною. Медик пояснила, що офіційні цифри у статистиці не можуть пояснити всієї ситуації з коронавірусом в Україні,. Оскільки у них не вказують, скільки пацієнтів безсимптомних, скільки мають легку форму. Але вона висловила думку, що найближчим часом подібний аналіз буде зроблено.

"Це дуже небезпечна тенденція і дуже погана. Тому що цифри, які нам показують, хворих - ми з вами не знаємо, що це за цифра: скільки там безсимптомних - просто з позитивним тестом, скільки там малосимптомних, скільки там легкого перебігу (хвороби - ред.), середнього, тяжкого", - пояснила Ольга Голубовська.

Стосовно коронавірусу в молоді, то збільшення кількості хворих буде, помітним в щоденній статистиці вже за кілька тижнів. Пояснила Голубовська це тим, що лікарі-клініцисти тісніше комунікують з хворими, а тому раніше бачать кількість хворих, аніж їх подають в звітності.

"Зараз спостерігаємо в клініці у нас явні тенденції до підвищення захворюваності у більш молодих осіб, і до підвищення смертності у цих молодих осіб. Ви побачите через кілька тижнів, коли ця статистика трішечки підтягнеться, ви побачите, що у нас смертність у віці до 60 років, швидше за все, виросте, і ми це бачимо по клініці", - підсумувала Голубовська.

Раніше повідомлялося, що доктор Тарас Жиравецький назвав причини, чому в Україні молодь стала частіше хворіти COVID-19.

Нагадаємо також, що нещодавно лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська розкрила, коли "агресивний" коронавірус піде на спад.