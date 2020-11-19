Почему в Украине молодежь стала чаще болеть COVID-19: врач назвал причины

Коронавирус стал чаще поражать молодых людей (коллаж РБК-Украина)

Доктор Тарас Жиравецкий рассказал, почему коронавирус стал инфицировать людей до 35 лет

Коронавирус в Украине не сбавляет своих оборотов и продолжает атаковать людей. Все чаще стали болеть в тяжелой форме молодые люди, до 35 лет. Почему так происходит, рассказал доктор Тарас Жиравецкий.

"Инфицируется огромное количество людей по сравнению с тем, что было раньше. Поэтому увеличилось количество больных и среди молодых. Теперь риск тяжелого течения и в возрастной группе 35+. Нет такого, что половина больных старшие, остальные помоложе. Если днем у нас 1600 госпитализаций, конечно, молодых будет больше, чем когда госпитализировали 200-300", - рассказал врач "Обозревателю".

По словам медика, COVID-19 не мутировал, но огромное количество зараженных делает свое дело. Также Жиравецкий отметил, что люди, не болевшие ранее ОРВИ заражаются коронавирусом из-за нарушения обмена веществ.

"Это сложный синдром, включающий немало подпунктов: скачки сахара, избыток веса, нарушение обмена холестерина. Часть людей являются аллергиками, астматиками, у них аллергический ринит, атопический дерматит. Теперь и они в группе риска", - рассказал Жиравецкий.

Напомним, что в Украине значительный прирост новых случаев коронавируса, за 18 ноября заразились еще 13 357 человек. Больше всего случаев в Киеве, Днепропетровской и Киевской областях.

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