Слух может исчезнуть навсегда: ученые назвали новую опасность COVID-19

Врачи назвали новое осложнение после COVID-19 (Коллаж РБК-Украина)

Медики обнаружили новое осложнение у пациентов, которые переболели коронавирусом

Коронавирус может дать серьезное осложнение, которые останется с человеком на долгое время. Как сообщила команда ученых из Университетского колледжа Лондона, COVID-19 может вызвать неожиданную потерю слуха. Помочь пациенту восстановиться сможет лишь своевременное выявление и быстрое лечение.

Ученые выяснили, что на фоне уже привычных симптомов – потери вкуса и обоняния, у человека могут быть поражены и другие органы, в том числе возможно повреждение слуха. И если этот процесс вовремя не заметить, то процесс может стать необратимым. Об этом пишет издание Bloomberg.

Врачи описали случай из практики, когда в больницу обратился 45-летний мужчина с астмой. Он попал в отделение интенсивной терапии с диагнозом COVID-19. Его вынуждены были подключить к системе искусственной вентиляции легких, назначили препараты и стероиды.

Через неделю его перевели в обычное отделение, ему стало лучше, но появился шум в ушах. А после – он перестал слышать на левое ухо. Препараты, которые он получал, не имеют таких побочных эффектов и обследования не обнаружили аутоиммунных проблем. У него не было также гриппа или ВИЧ, которые могут давать такие осложнения.

Тесты показали, что у пациента начала развиваться нейросенсорная тугоухость левого уха. Это серьезное осложнение в виде воспаления или повреждения внутреннего уха и нерва, которые отвечают за восприятие звука.

Как отмечают в издании, этот случай не единичный и врачи из других стран сообщают, что есть пациенты со схожими проблемами.

"Вполне возможно, что коронавирус SARS-CoV-2 проникает в клетки внутреннего уха и убивает их. Или же он провоцирует тело, которое выделяет воспалительные элементы, такие цитокины, которые могут быть токсичными для внутреннего уха. Стероиды, скорее всего, помогут сократить воспаление и появление цитокинов", - рассказала один из авторов исследования.

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