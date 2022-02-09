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Инфекционист назвала опасное последствие Омикрона для детей и юношей

Автор: Татьяна Самарук

Штамм коронавируса Омикрон может вызвать воспаление уха. Особенно у молодых людей и детей.

Об этом сказала доцент кафедры инфекционных болезней Ивано-Франковского национального медицинского университета Оксана Кондрин в комментарии "Укринформу".

По ее словам симптомы боли и ухудшения слуха наблюдаются сегодня у трети людей, которых поразил COVID-19.

"Теперь чаще замечаем у молодых людей и детей, что Омикрон вызывает воспаление уха - отиты. Ведь вирус Омикрон размножается на слизистой носа и ротоглотки. Отит вызывает отек структуры уха. Больные ощущают боль, ухудшение слуха. Отиты наблюдают почти у трети больных, которых поразил коронавирус", - сказала врач.

По словам эксперта, больным с отитами надо обращаться к лору за лечением и назначением.

Кондрин напоминает, что Омикрон характерен тем, что он быстро и интенсивно размножается на слизистой носа и ротоглотки, то есть, в верхних дыхательных путях.

Из-за этого люди испытывают катаральный синдром-насморк, так называемое першение в горле, может быть невысокая температура и кашель.

"Кашель изнурительный и малопродуктивный, потому что есть, преимущественно, впечатление бронхов и трахеи. Этот фактор вызывает самые большие неприятности во время недуга. Со временем кашель проходит. Омикрон не вызывает тяжелых форм", - резюмировала инфекционист.

Ранее мы сообщали, что врач-иммунолог объяснила, почему Омикрон так опасен для детей.

Также мы писали, что Комаровский назвал тревожные признаки COVID-19.

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