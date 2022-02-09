Врач-иммунолог объяснила, почему Омикрон так опасен для детей

В Украине сейчас циркулирует два штамма коронавируса - Дельта и Омикрон. Последний вскоре должен вытеснить предыдущий, но он представляет особую опасность для детей.

Об этом сообщила врач-иммунолог Алла Волоха "Сегодня".

Почему Омикрон опасен для детей

Уже ни для кого не секрет, что новый штамм супер-быстро распространяется. Соответственно, дети очень быстро его "цепляют".

"Этот штамм омикрон вируса чрезвычайно заразен, поэтому дети инфицируются гораздо быстрее", — рассказала Волоха.

Почему дети им серьезно болеют

Дело в том, что ранее дети редко болели Дельтой или уханьским штаммом, а сейчас инфекция циркулирует между несовершеннолетними по полной.

"Очень многие дети остались неиммунными, потому что они редко болели предыдущими штаммами вируса, и они не вакцинированы", - сообщила иммунолог.

К характерным симптомам Омикрона относятся насморк, чихание, повышение температуры.

Для маленьких пациентов тяжелое течение заболевания может спровоцировать непредсказуемые последствия.

"Для маленьких детей эта вирусная инфекция чревата тем, что может быть осложнена поражением легких. Действительно возможно развитие пневмонии. Может быть иногда даже поражение и сердца, и нервной системы", - сказала медик.

Помните, что при тревожных симптомах у ребенка следует немедленно обратиться к врачу!