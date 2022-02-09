ru ua
Ср, 09 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Инфекционист назвала опасное последствие Омикрона для детей и юношей

Новина українською →
Среда 09 февраля 2022 18:38
Инфекционист назвала опасное последствие Омикрона для детей и юношей Омикрон может привести к воспалению уха (фото: freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Штамм коронавируса Омикрон может вызвать воспаление уха. Особенно у молодых людей и детей.

Об этом сказала доцент кафедры инфекционных болезней Ивано-Франковского национального медицинского университета Оксана Кондрин в комментарии "Укринформу".

По ее словам симптомы боли и ухудшения слуха наблюдаются сегодня у трети людей, которых поразил COVID-19.

"Теперь чаще замечаем у молодых людей и детей, что Омикрон вызывает воспаление уха - отиты. Ведь вирус Омикрон размножается на слизистой носа и ротоглотки. Отит вызывает отек структуры уха. Больные ощущают боль, ухудшение слуха. Отиты наблюдают почти у трети больных, которых поразил коронавирус", - сказала врач.

По словам эксперта, больным с отитами надо обращаться к лору за лечением и назначением.

Кондрин напоминает, что Омикрон характерен тем, что он быстро и интенсивно размножается на слизистой носа и ротоглотки, то есть, в верхних дыхательных путях.

Из-за этого люди испытывают катаральный синдром-насморк, так называемое першение в горле, может быть невысокая температура и кашель.

"Кашель изнурительный и малопродуктивный, потому что есть, преимущественно, впечатление бронхов и трахеи. Этот фактор вызывает самые большие неприятности во время недуга. Со временем кашель проходит. Омикрон не вызывает тяжелых форм", - резюмировала инфекционист.

Ранее мы сообщали, что врач-иммунолог объяснила, почему Омикрон так опасен для детей.

Также мы писали, что Комаровский назвал тревожные признаки COVID-19.

Читайте РБК-Украина в Google News
Омикрон Коронавирус
LITE
Адель, Дамиано Давид и другие: лучшие образы с красной дорожки Brit Awards 2022
Адель, Дамиано Давид и другие: лучшие образы с красной дорожки Brit Awards 2022