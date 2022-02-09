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Інфекціоніст назвала небезпечний наслідок Омікрону для дітей і юнаків

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Середа 09 лютого 2022 18:38
Інфекціоніст назвала небезпечний наслідок Омікрону для дітей і юнаків Омікрон може призвести до запалення вуха (фото: freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Штам коронавірусу Омікрон може викликати запалення вуха. Особливо у молодих людей та дітей.

Про це сказала доцент кафедри інфекційних хвороб Івано-Франківського національного медичного університету Оксана Кондрин у коментарі "Укрінформу".

За її словами симптоми болю та погіршення слуху спостерігаються сьогодні у третини людей, яких вразив COVID-19.

"Тепер частіше помічаємо у молодих людей і дітей, що Омікрон викликає запалення вуха - отити. Адже вірус Омікрон розмножується на слизовій носа і ротоглотки. Отит спричиняє набряк структури вуха. Хворі відчувають біль, погіршення слуху. Отити спостерігають майже у третини хворих, яких вразив коронавірус", - сказала лікар.

За словами експерта, хворим з отитами треба звертатись до лора за лікуванням та призначенням.

Кондрин нагадує, що Омікрон характерний тим, що він швидко й інтенсивно розмножується на слизовій носа і ротоглотки, тобто, у верхніх дихальних шляхах.

Через це люди відчувають катаральний синдром - нежить, так зване першіння в горлі, може бути невисока температура та кашель.

"Кашель виснажливий і малопродуктивний, бо є, переважно, враження бронхів та трахеї. Цей фактор викликає найбільші неприємності під час недуги. З часом кашель минає. Омікрон не викликає важких форм", - резюмувала інфекціоніст.

Раніше ми повідомляли, що лікар-імунолог пояснила, чому Омікрон такий небезпечний для дітей.

Також ми писали, що Комаровський назвав тривожні ознаки COVID-19.

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Омикрон Коронавірус
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