В Индонезии проснулся вулкан Левотоло: пепел извергается на 4 километра (видео)

В воскресенье, 29 ноября, в Индонезии произошло извержение вулкана Левотоло. Из-за этого в небо поднялся столб пепла и дыма высотой 4 километра. Местный аэропорт пришлось закрыть.

Сообщений о жертвах из-за извержения вулкана пока что нет. Но власти повысили уровень опасности вулкана до второго, поскольку считают, что возможен поток лавы. Об этом сообщает The Guardian.

Запретная зона длиной в два километра вокруг кратера была расширена до четырех километров. Самолетам также было рекомендовано держаться подальше от этого района, поскольку вулканический пепел обрушился на аэропорт Вунопиту в восточной части Нуса-Тенггара, который был временно закрыт.

"Людям не рекомендуется находиться в радиусе 4 км от кратера", - заявило геологическое агентство Индонезии.

Стоит отметить, что в Индонезии действуют около 130 вулканов из-за расположения в Огненном кольце, поясе границ тектонических плит, окружающих Тихий океан, где часто происходит сейсмическая активность.

В конце 2018 года произошло извержение вулкана Анак Кракатау в проливе между островами Ява и Суматра, вызвавшее подводный оползень. Тогда это спровоцировало цунами, унесшее жизни более 400 человек.

Напомним, в Италии проснулся вулкан Стромболи, который находится к северу от Сицилии. Мощный взрыв попал на видео.

Ранее на Камчатке проснулся один из самых активных вулканов мира.