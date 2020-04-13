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В Індонезії прокинувся найпотужніший вулкан: викиди попелу майже кілометр (відео)

STYLERЖиття    13.04.2020 - 09:01
В Індонезії прокинувся найпотужніший вулкан: викиди попелу майже кілометр (відео)
В Індонезії вивергається вулкан Кракатау (Колаж РБК-Україна)

В Індонезії почав вивергатися найпотужнійший вулкан

В Індонезії прокинувся один з найстаріших і потужних вулканів Анак-Кракатау. Він почав вивергати лаву ще 10 квітня, тоді він викинув стовп попелу на висоту понад 200 метрів, а потім ще на 500 метрів. Виверження тривало до ранку 11 квітня.

В мережі опублікували кілька відеороликів, на яких можна подивитися весь процес виверження Кракатау.

Зазначимо, що за останні роки Анак-Кракатау вивергається не перший раз, і одне з найбільш руйнівних вивержень сталося в 2018 році. Того разу вулкан спровокував зсув ґрунту і цунамі, яке обрушилося на Сунду-стріт. В результаті загинуло 437 людей, та ще тисячі отримали поранення різного ступеня тяжкості.

На першому відео можна побачити весь процес від початку і до кінця. Він починається з клубів диму і магми, які раптово переходять в справжнє бомбардування кусками розплавленої породи лави.

На наступному ролику процес виверження знятий з боку узбережжя.

Виверження вулкана Кракатау (YouTube)

Варто відзначити, що вулкан Анак Кракатау означає в перекладі "Дитя Кракатау", що вказує на те, що він виник з кальдери знаменитого вулкана Кракатау. У 1883 році Кракатау своїм виверженням вбив 36 тисяч осіб.

Як ми раніше писали, в Папуа-Новій Гвінеї на одному з островів відбулося виверження вулкана.

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