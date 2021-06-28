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Индийский штамм коронавируса вызывает у детей опасный синдром: названы симптомы

Автор: Анна Шиканова

Коронавирус опасен не только для взрослых, но и для детей. Индийский штамм этого заболевания может вызвать у ребенка мультисистемный воспалительный процесс. В Индии медики начали фиксировать сотни таких случаев.

Об этом сообщает издание УНН со ссылкой на The Times of India.

Заведующий педиатрическим отделением экстренной помощи и интенсивной терапии института медицинского образования профессор Джаяшари сообщил, что мультисистемный воспалительный синдром у детей впервые обнаружили еще год назад, но сейчас такое осложнение проявляется у детей все чаще и ежедневно фиксируют все больше случаев. По данным медиков, точного количества детей с таким осложнением сейчас нет, но случаев уже сотни.

Врачи отмечают, что дети легче переносят коронавирус, но после заболевания у них может развиться такой синдром. Мультисистемный воспалительный процесс у детей и подростков появляется обычно через 4-6 недель после выздоровления.

Какие симптомы у мультисистемного воспалительного процесса

Основными симптомами врачи назвали:

  • Повышение температуры
  • Лихорадка
  • Высыпания
  • Конъюнктивит
  • Диарея и рвота
  • Низкое кровяное давление

Медики отмечают, что развитие этого синдрома может привести даже к летальному исходу и врачи часто путают его с другими детскими заболеваниями.

Коронавирус у детей и черный грибок

Как объяснили врачи, черный грибок – это тяжелая инфекция, которая вызывается группой плесени мукормицетов. Обнаружить их можно в воздухе, почве или разложившихся органических веществах. Обычно этот грибок поражает носовые пазухи, мозг и легкие. Более всего ему подвержены люди с сопутствующими заболеваниями, те, кто принимает иммунодепрессанты.

Симптомы черного грибка:

  • Головные боли и припухлость на одной стороне лица
  • Черные корочки в носу
  • Затуманенное зрение или его ухудшение
  • Одышка, боль в груди и кашель

Дети могут заразиться черным грибком, хотя таких случаев в Индии зарегистрировано немного. В зоне риска – дети с сахарным диабетом или ослабленным иммунитетом. Несколько случаев у подростков в возрасте от 11 до 14 лет были зарегистрированы в Индии. У двух детей – сахарный диабет.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что эпидемиолог назвала скорость передачи штамма коронавируса Дельта.

А также мы писали о том, что врач рассказал правду о коронавирусе Дельта, которого все боятся.

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