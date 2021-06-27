Все не так страшно: врач рассказал правду о коронавирусе "Дельта", которого все боятся

Коронавирус "Дельта", который уже признан самым заразным и быстро распространяющимся штаммом , не так уж опасен, как о нем говорят.

По словам медика, особая опасность "Дельты" еще не доказана, и он особо не отличается от других штаммов коронавируса. Важно то, на какую "почву" попадает инфекция. Такое мнение высказывают многие врачи, которые работают с тяжелыми ковид-больными.

"Пациенты с целым рядом тяжелых хронических заболеваний, особенно метаболический синдром, сахарный диабет и сердечно-сосудистые болезни, болеют тяжело. Но эта тяжесть обусловлена не штаммом, а способностью организма реагировать на вирусную нагрузку и адекватно бороться с инфекцией", - пишет медик.

Могут ли "Дельтой" заболеть переболевшие другими штаммами

Дубровский говорит, что надежная иммунная система, защищавшая переболевших коронавирусом в течение долгого времени, не "падет" от дельта-вируса

"Многочисленные научные исследования многих стран (и Украины в том числе) доказали, что иммунитет после ковида очень прочный, многофакторный и длительный. В этом вопросе тревоги вообще нет. Переболевшие надежно защищены", - уверен Дубровский.

Защищают ли вакцины от новых штаммов, в частности "Дельты"

Евгений Дубровский говорит, что однозначного ответа на этот вопрос точно нет. Пока что ученые ждут результаты соответствующих исследований.

Чтобы защититься от этого штамма( или какого-либо другого), медик советует использовать летнее время, чтобы оздоровить свой организм, закалить и подготовить к периоду, когда и так ожидается сезонна вспышка любых респираторных заболеваний (осенью, весной).

"Лучшее лекарство-это наш иммунитет, который надо укреплять. Правильный активный отдых, профилактика хронических заболеваний и адресная помощь уязвимым группам риска", - добавил он.