Індійський штам коронавірусу викликає у дітей небезпечний синдром: названі симптоми

Завідувач педіатричного відділення екстреної допомоги та інтенсивної терапії Інституту медичної освіти професор Джаяшарі повідомив, що мультисистемний запальний синдром у дітей вперше виявили ще рік тому, але зараз таке ускладнення проявляється у дітей все частіше і щодня фіксують все більше випадків. За даними медиків, точної кількості дітей з таким ускладненням зараз немає, але випадків вже сотні.

Лікарі відзначають, що діти легше переносять коронавірус, але після захворювання у них може розвинутися такий синдром. Мультисистемний запальний процес у дітей і підлітків з'являється зазвичай через 4-6 тижнів після одужання.

Які симптоми у мультисистемного запального процесу

Основними симптомами лікарі назвали:

Підвищення температури

Лихоманка

Висипання

Кон'юнктивіт

Діарея і блювота

Низький кров'яний тиск

Медики відзначають, що розвиток цього синдрому може привести навіть до летального результату і лікарі часто плутають його з іншими дитячими захворюваннями.

Коронавірус у дітей і чорний грибок

Як пояснили лікарі, чорний грибок - це важка інфекція, яка викликається групою цвілі мукорміцетів. Виявити їх можна в повітрі, ґрунті або в залишках розпаду органічних речовин. Зазвичай цей грибок вражає носові пазухи, мозок і легені. Найбільше йому схильні люди з супутніми захворюваннями, ті, хто приймає імунодепресанти.

Симптоми чорного грибка:

Головні болі та припухлість на одній стороні обличчя

Чорні скоринки в носі

Затуманений зір або його погіршення

Задишка, біль у грудях і кашель

Діти можуть заразитися чорним грибком, хоча таких випадків в Індії зареєстровано небагато. У зоні ризику - діти з цукровим діабетом або ослабленим імунітетом. Кілька випадків у підлітків у віці від 11 до 14 років були зареєстровані в Індії. У двох дітей - цукровий діабет.