Індія змінює назву держави. Які ще країни мають "подвійні імена" та як це стосується України

Грузія - Сакартвело

У світі більше відома російська назва "Грузія" чи "Georgia" англійською. При цьому самі грузини називають свою країну Сакартвело. Цю назву навіть затвердили в офіційних документах Литви в січні 2021 року.

Назву "Грузія" її громадяни асоціюють з поневоленням у складі Радянського Союзу, тому воліють не використовувати.

До слова, історична назва Білорусі повинна звучати як "Білорусія". А Росія знову-таки нав'язала світові та насамперед державі-сусідці свій варіант.

Історична назва Грузії - Сакартвело (фото: Getty Images)

Шрі-Ланка - Цейлон

Ви, напевно, неодноразово чули словосполучення "цейлонський чай". Але збирають його не на Цейлоні, а на острові Шрі-Ланка.

Спочатку назву острову "Цейлон" дали португальці. Попри те, що потім він був у колонії Нідерландів і Великої Британії, назву не змінювали. У 1970-х роках країна отримала назву Республіка Шрі-Ланка, а потім стала Демократичною соціалістичною республікою Шрі-Ланка.

Схожу долю мають інші колишні колоніальні країни:

Зімбабве - Південна Родезія

Малі - Французький Судан

Беліз - Британський Гондурас

Буркіна-Фасо - Верхня Вольта

Нова Зеландія - Аутеаруа

Стосовно цієї назви, то в країні вже не один рік тривають суперечки стосовно перейменування. Аутеаруа - це назва країни мовою місцевого корінного населення маорі.

Воно означає "земля довгої білої хмари". Цікаво, що в самій Новій Зеландії це слово вже давно стало загальновживаним і відоме мешканцям як альтернативне найменування країни.

Які країни вже змінили свої назви

Північна Македонія

Раніше ця країна називалася просто Македонією. І тут не такий сценарій, як із Південною та Північною Кореями, тобто Південної Македонії не існує. Річ ще й тім, що в Греції є географічний регіон Македонія. Тому для уникнення суперечки країни знайшли такий вихід.

Протести в Греції та Північній Македонії стосовно приналежності регіону Македонія (фото: bbc.com)

Есватіні

Це країна в Африці, яка до 2018 року називалася Свазіленд. Але коли мешканці Свазіленду їхали за кордон, усі думали, що вони зі Швейцарії, оскільки англійською Швейцарія звучить як Switzerland. Тому король ухвалив рішення перейменувати країну на Есватіні.

Філіппіни

Тут поки тривають дискусії стосовно перейменування, але майбутньою назвою може стати Республіка Махарліка.

Іран

До 1935 року ця країна мала назву Персія, але всередині країни громадяни називали її Іраном. Згодом у світі призвичаїлися до нової назви. Але разом із тим назва Персія мала потужне історичне і політичне минуле, а зі зміною іранці втратили його.

А до чого тут Україна?

Сучасна Україна не пам'ятає змін назви чи дискусій із цього приводу. Хіба що довелося доводити непотрібність артикля the в англійській мові, який часто додають політики та іноземці.

Річ у тому, що артикль зазвичай використовують для позначення регіонів чи територій, а щодо незалежних країн, то він не вживається. Тому говорити чи писати the Ukraine не етично щонайменше з огляду на те, що Україна вже давно здобула свою незалежність.

Щодо більш давніх назв, то часто в різних історичних документах можна зустріти різні назви тодішньої держави: Русь, Україна-Русь, Київська Русь. Історик Іван Бездудний пояснює різницю між цими поняттями:

Русь

Назва об'єднаної держави східних слов'ян, що існувала протягом IX-XIII століть. Тривалий час назва "Русь" використовувалася для позначення Київської, Чернігівської та Переяславської земель, а населення вказаних регіонів називали "руським".

З подальшим проведенням київськими князями політики колонізації географія використання терміну "Русь" була поширена, зокрема, на землі сучасної Білорусі та Росії.

Русь-Україна

Загальноприйнята в українській історіографії назва території, яка була заселена протоукраїнцями, починаючи з часів існування Київської держави.

Вперше термін "Україна-Русь" використав Михайло Грушевський наприкінці ХІХ століття, який вказував на синонімічне використання термінів "Русь" та "Україна" стосовно сучасних українських земель. А також цей термін намагався зобразити Руську державу як виток української державності.

Київська Русь

Історіографічний термін, впроваджений у першій половині ХІХ століття, який використовувався істориками та/або політичними діячами для позначення державного утворення східних слов'ян.

Надалі в термін закладався різний ідеологічний зміст. Російські дослідники через використання терміну "Київська Русь" намагалися представити період існування Давньоруської держави як витік російської державності та російського народу.

Українські дослідники використовуючи термін "Київська Русь", вказували на Київ та Київську землю як епіцентр зародження Руської держави.