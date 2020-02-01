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Індивідуальний автомобільний номер в Україні: названі ціни

STYLERЖиття    01.02.2020 - 14:17
Індивідуальний автомобільний номер в Україні: названі ціни
Ціна індивідуального номерного знака в Україні (Колаж РБК-Україна)

Українцям розповіли, у скільки обійдеться ім'я або картинка на номерному знаку

В Україні набирають популярність іменні автомобільні номери, і все частіше водії звертаються в Головний сервісний центр МВС України з проханням виготовити номер для автомобіля із зазначенням імені або з картинкою.

Як повідомили в сервісному центрі у відповідь на запит видання УНН, така послуга коштує недорого. Індивідуальний номерний знак обійдеться від 300 гривень. В цю вартість входить сам номерний знак і три літери на ньому. Кожен наступний символ обійдеться водієві ще в 90 гривень. А ось графічні елементи будуть коштувати дорожче – від 500 гривень.

Якщо замовник захоче спецпродукцію для номерного знака, то йому доведеться розщедритися ще на 252 гривні для знака без графічного елемента і на 295 гривень – для номерного знака з графічним елементом. Для мотоциклів такий номерний знак буде коштувати від 112 гривень.

Виготовляється індивідуальний номерний знак у строк від одного місяця після того, як замовник передасть виробнику повний макет свого номерного знака.

Раніше ми розповідали про те, скільки в Україні стоять індивідуальні номерні знаки з певними цифрами, а також в Центрі МВС повідомили, які самі незвичайні номерні знаки замовили українці для своїх автомобілів.

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