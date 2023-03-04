З індивідуальними душами. В Україні зміняться умови в лікарнях: коли чекати нововведень

Що та коли зміниться в лікарнях

Нові державно-будівельні норми (ДБН) передбачають такі зміни:

просторі одно- або двомісні палати

кожна палата повинна бути обладнана душем і вбиральнею

для родичів, які перебувають із пацієнтом, обладнають кімнати відпочинку

Біля головного входу медзакладу хочуть розташувати паркомісця для людей з інвалідністю. На території лікарні має з'явитися достатня кількість паркомісць для автомобілів, велосипедів, мотоциклів і навіть електрозарядні пристрої для електромобілів.

Під час обговорень змін не забули й про людей з інвалідністю. З урахуванням їхніх потреб лікарні будуть проєктувати так, щоб люди на інвалідних візках могли безбар'єрно пересуватися коридорами.

Для цього потрібно робити широкі проходи та дверні отвори, облаштовувати системами навігації з аудіопокажчиками. Для потреб маломобільних груп населення будуть облаштовані окремі санітарно-гігієнічні приміщення.

Що зміниться в українських державних лікарнях (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Зміни також торкнуться розташування відділень. Відтепер не потрібно буде шукати кожне з них на всіх поверхах лікарні. Зміни передбачають розташування відділень почергово так, як вони пов'язані між собою.

Це суттєво вплине на час та зручність доставки пацієнта. Окрім того, відділення невідкладної допомоги буде повністю адаптовано до міжнародних норм планування.

Ці нововведення набрали чинності вже з 1 березня 2023 та будуть застосовані до нових лікарень або під час реконструкції пошкоджених росіянами.

Варто також зазначити, що ці зміни формуються відповідно до досвіду європейських партнерів, що певним чином свідчить про їхню ефективність та відповідність для української медичної системи.