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С индивидуальными душами. В Украине изменятся условия в больницах: когда ждать нововведений

Как изменятся украинские больницы (фото: kyivcity.gov.ua)
Автор: Юлия Гаюк

В Украине хотят изменить нормы строительства государственных больниц ради комфортного пребывания пациентов и работы врачей. Среди новшеств индивидуальные гигиенические условия, а также удобное размещение отделений.

Об этом сообщают на сайте Министерства здравоохранения.

Что и когда изменится в больницах

Новые государственно-строительные нормы (ГСН) предусматривают следующие изменения:

  • просторные одно- или двухместные палаты
  • каждая палата должна быть оборудована душем и туалетом
  • для родственников, которые находятся с пациентом, оборудуют комнаты отдыха

У главного входа медучреждения хотят разместить паркоместа для людей с инвалидностью. На территории больницы должно появиться достаточное количество парков для автомобилей, велосипедов, мотоциклов и даже электрозарядные устройства для электромобилей.

В ходе обсуждения изменений не забыли и о людях с инвалидностью. С учетом их потребностей больницы будут проектироваться так, чтобы люди на инвалидных колясках могли безбарьерно передвигаться по коридорам.

Для этого нужно производить широкие проходы и дверные проемы, обустраивать системами навигации с аудиоуказателями. Для нужд маломобильных групп населения будут обустроены отдельные санитарно-гигиенические помещения.

Что изменится в украинских государственных больницах (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Изменения также коснутся расположения отделений. Теперь не нужно будет искать каждое из них на всех этажах больницы. Изменения предполагают расположение отделений по очереди так, как они связаны между собой.

Это существенно повлияет на время и удобство доставки пациента. Кроме того, отделение неотложной помощи будет полностью адаптировано к международным нормам планирования.

Эти нововведения вступили в силу уже с 1 марта 2023 года и будут применены к новым больницам или во время реконструкции поврежденных россиянами.

Следует также отметить, что эти изменения формируются в соответствии с опытом европейских партнеров, что определенным образом свидетельствует об их эффективности и соответствии для украинской медицинской системы.

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лікарніМинистерство здравоохранения Украины