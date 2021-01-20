Инаугурация Байдена: что происходит перед Капитолием прямо сейчас (видео)

Джо Байден (фото: Getty Images)

Инаугурация нового президента США Джо Байдена состоится в среду, 20 января. Церемонию вступления в должность проведут перед Капитолием в Вашингтоне в 19:00 по киевскому времени с учетом карантинных правил, поэтому часть традиционных торжественных мероприятий в этот раз проводить не станут.

Сегодня в Вашингтоне в связи с церемонией инаугурации на улицы города вывели для охраны общественного порядка около 25 тысяч солдат Национальной гвардии, в центе были перекрыты некоторые улицы, передает CNN.

Так, район вокруг Капитолия и Белого дома был окружен заборами и колючей проволокой. Транспорт туда не пускают.

Видео: Что происходит в Вашингтоне перед инаугурации Джо Байдена

При этом для в небольшой зоне вокруг перекрытых дорог есть пункты пропуска для авто, где есть возможность заехать исключительно для проживающих и для работающих внутри зоны.

Добавим, что в Вашингтоне тысячи национальных гвардейцев патрулируют территорию Капитолия. Усиление безопасности в преддверии инаугурации избранного президента Джо Байдена стало ответом на опасения по поводу дальнейших атак, подобных нападению 6 января. ФБР предупреждает о планах вооруженных протестов во всех 50 штатах и округе Колумбия.

Видео: Инаугурация Байдена 20 января перед Капитолием

В Вашингтоне усилили антитеррористические меры в связи с потенциальной угрозой происшествий в день инаугурации Байдена.

Так, сегодня Национальная аллея будет закрыта. Не будет публичного парада от Капитолия до Белого дома, а вместо этого будет виртуальный парад с участием людей со всей страны.

Во время инаугурации национальный гимн США исполнит Леди Гага. Также запланировано выступление Дженнифер Лопес, а в специальной телеверсии - вместо инаугурационных балов - будут задействованы актер Том Хэнкс, музыкант Джон Бон Джови, певица Деми Ловато и другие звезды.

Видео: Инаугурация Джо Байдена в Вашингтоне 20 января

Бывшие президенты США Барак Обама, Джордж Буш и Билл Клинтон присоединятся к Джо и Джилл Байденам сегодня во время посещения Могилы неизвестного солдата.

Видео: Барак Обама прибыл с Джо Байденом на Капитолийский холм

Нужно сказать, что вопреки многолетней традиции семейство Трампов не пригласило Байденов на утреннее чаепитие, и первая леди Меланья Трамп не провела экскурсию по Белому дому.

В Украине церемонию инаугурации Байдена будет транслировать "Суспільне". Мероприятие можно будет посмотреть как в прямом эфире на телеканале, так и присоединиться к стриму на страницах UA: ПЕРШИЙ в социальных сетях, а также в мобильном приложении suspilne.tv.

Как сообщалось ранее, Трамп подставил Байдена в день инаугурации, и заставил новоизбранного президента самостоятельно добираться на церемонию.