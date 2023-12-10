Інакше біди не уникнути! 4 правила, які допоможуть вберегти кота від новорічної ялинки

Новорічні свята можуть закінчитись справжньою трагедією для кота та його власника, особливо, якщо тварина наїсться ялинкових голок. Втім, це не єдина небезпека для домашнього улюбленця...
Про те, як вберегти кота від ялинки, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію групи Vmiske в Instagram.
"Коти обожнюють новорічні ялинки, адже вони з‘являються в домі лише раз на рік, мерехтять і блищать, чим викликають бажання їх атакувати. Тож ми зібрали для вас поради, як захистити кота від ялинки, а ялинку від кота", - пишуть фахівці.
Для кота буде безпечніше, якщо ви встановите штучну ялинку, оскільки тварина може наїстися хвої. А це може призвести до отруєння, блювати і непрохідності кишківника.
Не використовуйте, гострі, скляні та маленькі прикраси, яким коти можуть порізатись чи проковтнути їх. Також декор варто міцно зафіксувати, щоб тварина не змогла його зірвати із ялинки.
Дуже важливо, щоб і ялинка стояла надійно. Варто її додатково чимось зафіксувати, оскільки є велика ймовірність, що кіт захоче її "осідлати".
Розпиліть на ялинку спрей із цитрусових запахом. Він не подобається котам, тому вони будуть його уникати. Можна нанести на дерево кілька крапель лимонної, апельсинової чи грейпфрутової олії.
У жодному разі не грайте із котами гірляндами, дощиком чи ялинковими іграшками, оскільки це підштовхуватиме їх гратися самостійно без вас.
Також при можливості не залишайте свого улюбленця сам на сам із ялинкою, особливо, коли увімкнена гірлянда.
Раніше ми писали про те, чому кіт ходить за вами "хвостиком" і не спускає з вас очей.
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