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Потери госбюджета от уклонения от налогов оценили в 290-465 млрд гривен

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Украина, Понедельник 22 ноября 2021 12:56
Потери госбюджета от уклонения от налогов оценили в 290-465 млрд гривен Фото: Теневые схемы наносят бюджету потерь 290-465 млрд гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Общая сумма уклонения/избежания от налогообложения в Украине в 2020 году составила от 1012 до 1591 млрд гривен. Потери бюджета оцениваются в диапазоне от 291 до 465,8 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на об этом свидетельствуют данные исследование, которое провели Институт социально-экономической трансформации и Центр социально-экономических исследований CASE-Ukraine.

Потери госбюджета от уклонения от налогов оценили в 290-465 млрд гривен

Как отмечают авторы исследования, набор инструментов ухода от налогов в Украине в целом не очень отличается от других стран и остается почти без изменений для Украины за последние 5 лет.

В то же время сменился "лидер" среди крупнейших схем по минимизации налогов - наибольшие злоупотребления в 2020 году наблюдаются по схеме заработные платы "в конвертах" - потери бюджета оцениваются в 110-150 млрд грн в год, в то время как четырехлетний лидер - контрабанда и нарушение таможенных правил - отошел на второе место (70-120 млрд грн в год). Объемы этих схем выросли за последний год.

Офшорные схемы, вследствие высокой и восходящей стоимости обслуживания, что обусловливается новыми мировыми стандартами налоговой прозрачности (antiBEPS, FATCA, ATAD, BEPS 2.0, КИК и другие) - все более получают признаки "элитарности", то есть остаются доступными крупным украинским компаниям и состоятельным украинцам. Объемы ухода доходов за границу все еще остаются высокими, но уменьшились за последний год и достигают от 120 до 200 миллиардов гривен в год (15-35 млрд грн потерь бюджета в год).

Тем не менее, другие популярные инструменты уклонения/избегания от налогообложения демонстрируют разнонаправленные тренды. По новым данным объемы злоупотреблений такими:

  • Схемы теневого рынка аренды земли и сельхозпродукции: примерные объемы: 24-118 млрд грн в год, потенциальные потери бюджета: 10-46.5 млрд грн в год
  • Хищения налога на добавленную стоимость (незаконное возмещение из бюджета при экспорте, фиктивное предпринимательство (missing trader) - в частности, "карусельные" схемы, подмена товара ("скрутки")): примерные объемы: 144-180 млрд грн в год, потенциальные потери бюджета: 24-30 млрд грн в год
  • Контрафакт: примерные объемы: 85-105 млрд грн в год, потенциальные потери бюджета: 38-43 млрд грн в год
  • Искривление базы налогообложения (сокрытия объемов продаж): примерные объемы: 50-130 млрд грн в год, потенциальные потери бюджета: 1-6,3 млрд грн в год
  • Злоупотребления налоговыми льготами и преференциями и специальными режимами: примерные объемы: 23-58 млрд грн в год, потенциальные потери бюджета: 6-10 млрд грн в год.

Потери госбюджета от уклонения от налогов оценили в 290-465 млрд гривен

Напомним, номинальный ВВП Украины составил 4 192 млрд гривен. Доходы госбюджета законом были установлены на уровне 1 022 млрд гривен.

Уровень теневой экономики в 2020 году составил 30% от объема официального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины. Это на 3 п. п. больше показателя 2019 года (27%).

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