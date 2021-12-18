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Иммунолог предупредила о рисках самолечения COVID-19 и перенесения "простуды" на ногах

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Суббота 18 декабря 2021 11:45
Иммунолог предупредила о рисках самолечения COVID-19 и перенесения "простуды" на ногах Коллаж РБК-Украина: врач высказалась о вреде самолечения COVID-19
Автор: Владимир Костырин

Коронавирусная болезнь, которая может проходить с "легкими" симптомами, в итоге может привести к последующим осложнениям, госпитализации и попаданием в реанимацию. О таких рисках самолечения предупредила иммунолог из Национального университета здравоохранения Украины им. П.Л. Шупика Татьяна Бондаренко.

Об этом передают "Факты".

Она обратила внимание, что один из факторов, влияющий на летальные исходы в результате COVID-19 - это запоздавшие обращения пациентов за помощью к врачам, и их желание просто переждать болезнь.

"Хотя смертельные случаи часто обусловлены сопутствующими заболеваниями, которые отягощают течение инфекции, но причина еще и в том, что многие люди поздно обращаются за медицинской помощью", - отметила доцент кафедры дерматовенерологии, аллергологии, клинической и лабораторной иммунологии университета.

Среди симптомов, от которых могут напрасно отмахиваться зараженные, не обращают внимание и "часто переносят "простуду" на ногах", она выделила: кашель, заложенность носа, невысокое повышение температуры.

"А затем попадают в стационар, причем сразу в реанимационное отделение. Одолеть вирус, свирепствующий в организме, трудно: он повреждает легкие, ухудшает работу сердца", - предупредила Бондаренко.

Также иммунолог назвала категории граждан, для которых коронавирус представляет особую опасность.

"Для пожилых людей, имеющих сопутствующие заболевания, - сахарный диабет, лишний вес, заболевания бронхолегочной системы, кардиологические недуги, проблемы со свертыванием крови, если есть склонность к ее сгущению и развитию тромбоза", - рассказала она.

Врач добавила, что таким людям нужно вакцинироваться от коронавируса в первую очередь, чтобы в случае болезни легче перенести недуг.

Напомним, ранее врач назвала опасные признаки после перенесенного COVID-19 без симптомов и объяснила, что сигнализирует о необходимости пройти комплексное обследование.

Добавим также, перед этим украинский инфекционист назвал симптомы "Омикрона" и рассказал, на что родителям обратить внимание.

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