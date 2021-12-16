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Срочно обращайтесь к врачу: названы опасные признаки после перенесенного COVID без симптомов

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Четверг 16 декабря 2021 22:01
Срочно обращайтесь к врачу: названы опасные признаки после перенесенного COVID без симптомов Коллаж РБК-Украина: какие симптомы после коронавируса сигнализируют об опасности
Автор: Владимир Костырин

У людей после перенесенного COVID-19 без симптомов могут проявляться неожиданные проблемы со здоровьем, причем некоторые признаки сигнализируют о необходимости пройти комплексное обследование. Врач-пульмонолог, руководитель Центра респираторной медицины и аллергологии КЛ "Феофания" Светлана Гук назвала такие тревожные симптомы.

Об этом медик рассказала в интервью "Фактам".

Говоря о постковидных синдромах, она отметила, что коронавирус "может запустить все, что дремало в организме".

"То, к чему человек склонен, вместо того, чтобы побеспокоить через годы, проявилось раньше, например постковидный суставной синдром. Пациенты часто жалуются, что выпадают волосы, беспокоит одышка, нарушается углеводный обмен, в результате интенсивного лечения может повышаться сахар в крови", - рассказала Гук.

Кроме того, у переболевшего коронавирусом могут появиться тромботические осложнения, инфаркты, сбивание сердечного ритма. Повышенная тревожность и панические атаки - тоже не редкие явления.

В тех случаях, когда у человека после COVID-19 продолжается отдышка, кашель или покашливание, следует углубленно обследоваться: сделать рентген или КТ.

Гук уточнила, что одышка может быть связана с низким гемоглобином, возникновением миокардита, аритмией. А еще среди ее причин - развитие фиброза, бронхоспазм.

Какие симптомы требуют срочного обращения к медикам

"Опасные тревожные признаки, при которых следует немедленно обратиться к врачу: кровохарканье, резкая боль в грудной клетке, одышка, которой еще вчера не было (человек спокойно доходил до кухни, а сегодня трудно добраться до комнатной двери), резкое ухудшение самочувствия, выделение гнойной зеленой мокроты с плохим запахом", - перечислила врач.

Пациентам с такими симптомами медики проводят полноценное исследование функции наружного дыхания, оценивая как скоростные, так и объемные показатели легких.

"Важно определить и проницаемость альвеолокапиллярной мембраны для диффузии газов (кислорода в кровяное русло и углекислого газа назад) - ее утолщение и нарушение работы лежит в основе злосчастного фиброза", - рассказала пульмонолог.

Напомним, перед этим украинский инфекционист назвал симптомы "Омикрона" и рассказал, на что родителям обратить внимание.

Также мы писали о том, что недавно врач назвала симптомы COVID-19, при которых нужно обязательно обращаться к медикам, а затягивать с этим и заниматься самолечением - очень опасно.

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