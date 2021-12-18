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Імунолог попередила про ризики самолікування COVID-19 і перенесення "застуди" на ногах

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Субота 18 грудня 2021 11:45
Імунолог попередила про ризики самолікування COVID-19 і перенесення "застуди" на ногах Колаж РБК-Україна: лікар висловилася про шкоду самолікування COVID-19
Автор: Володимир Костирін

Коронавірусна хвороба, яка може проходити з "легкими" симптомами, в результаті може привести до подальших ускладнень, госпіталізації та попаданням до реанімації. Про такі ризики самолікування попередила імунолог з Національного університету охорони здоров'я України ім. П.Л. Шупика Тетяна Бондаренко.

Про це передають "Факти".

Вона звернула увагу, що один з факторів, що впливає на летальні випадки в результаті COVID-19 - це пізні звернення пацієнтів за допомогою до лікарів, і їх бажання просто перечекати хворобу.

"Хоча смертельні випадки часто обумовлені супутніми захворюваннями, які обтяжують перебіг інфекції, але причина ще й у тому, що багато людей пізно звертаються за медичною допомогою", - зазначила доцент кафедри дерматовенерології, алергології, клінічної та лабораторної імунології університету.

Серед симптомів, від яких можуть легковажно відмахуватися заражені, не звертають увагу і "часто переносять "застуду" на ногах", вона виділила: кашель, закладеність носа, невисоке підвищення температури.

"А потім потрапляють в стаціонар, причому відразу в реанімаційне відділення. Здолати вірус, який лютує в організмі, важко: він пошкоджує легені, погіршує роботу серця", - попередила Бондаренко.

Також імунолог назвала категорії громадян, для яких коронавірус становить особливу небезпеку.

"Для літніх людей, які мають супутні захворювання, - цукровий діабет, зайву вагу, захворювання бронхолегеневої системи, кардіологічні недуги, проблеми зі згортанням крові, якщо є схильність до її згущення і розвитку тромбозу", - розповіла вона.

Лікар додала, що таким людям потрібно вакцинуватися від коронавірусу в першу чергу, щоб у разі хвороби легше перенести недугу.

Нагадаємо, раніше лікар назвала небезпечні ознаки після перенесеного COVID-19 без симптомів і пояснила, що сигналізує про необхідність пройти комплексне обстеження.

Додамо також, перед цим український інфекціоніст назвав симптоми "Омікрону" та розповів, на що батькам звернути увагу.

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