"Імітують турботу". Укрзалізниця потрапила у скандал на залізничному вокзалі Києва

Що трапилося на вокзалі

За словами киянина, інцидент трапився на Південному вокзалі станції Київ-Пасажирський.

Петро повідомив, що при ньому співробітники вокзалу накричали на жінку похилого віку.

"Сім осіб за кошти платників податків імітують турботу про нашу безпеку на рамках. П'ять із них просто сидять або стоять і нічого не роблять. Точніше роблять, кричать на пасажирів, які не знають, що на відміну від аеропорту тут ніхто їм не допоможе поставити сумку на стрічку сканера або проштовхнути на коліщатках. При мені ось накричали на жінку похилого віку. Допомогти - це не для них", - поскаржився чоловік.

Також він зазначив, що писатиме про це доти, доки цих співробітників не приберуть з вокзалу.

У коментарях українці погодилися з думкою Петра, що ці люди абсолютно не потрібні на вокзалі, і лише одержують зарплату, нічого не роблячи.