RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Имитируют заботу". Укрзализныця угодила в скандал на ж/д вокзале Киева

Фото: УЗ попала в в скандал на вокзале Киева (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Укрзализныця снова угодила в скандал. Так, предприятие раскритиковали за сотрудников на железнодорожном вокзале Киева, которые не помогают пассажирам ставить багаж на ленту сканера.

О ситуации на Facebook рассказал житель Киева Петр Тестов.

Что случилось на вокзале

По словам киевлянина, инцидент произошел на Южном вокзале станции Киев-Пассажирский.

Петр сообщил, что при нем сотрудники вокзала накричали на пожилую женщину.

"Семь человек за средства налогоплательщиков имитируют заботу о нашей безопасности на рамках. Пять из них просто сидят или стоят и ничего не делают. Точнее делают, кричат ​​на пассажиров, которые не знают, что в отличие от аэропорта здесь никто им не поможет поставить сумку на ленту сканера или протолкнуть на колесиках. При мне вот накричали на пожилую женщину. Помочь - это не для них", - пожаловался мужчина.

Также он отметил, что будет писать об этом до тех пор, пока этих сотрудников не уберут с вокзала.

В комментариях украинцы согласились с мнением Петра, что эти люди абсолютно не нужны на вокзале, и только получают зарплату, ничего не делая.

  • Якби ж цієї супер акції був якийсь результат, бо в реальності тільки створюють чергу на вхід до вокзалу.
  • Там було дві задачі - зайняти роботою фахівців з безпеки аеропорту Бориспіль, які зараз сидять на вокзалі у Києві. Ну и трохи попіаритись на турботі про безпеку.
  • Тю, краще б дійсно допомагали з багажем. Бо навіть служба безпеки Оушен Плази тепер допомагає мені з оглядом сумки і чемно ставиться до моїх потреб. А як я після Харкова торік приїхав весь розбитий і стомлений - був взагалі вражений, що культуру і повагу не розгубили.
  • В час-пік жінок пускають в обхід рамок, а чоловіків все одно заставляють стояти в черзі на рамки. Не знаю кого і від чого вони там захищають....
  • При мені там лише чоловіків заствляли проходить через сканери, жінки просто обходили збоку, типу лише чоловіки можуть провезти бомбу в сумці, а жінки ні. Тупо імітація безпеки.

Напомним, что в поезде УЗ мужчина цеплялся с поцелуями к женщине, а проводник не помог.

Также мы писали, что УЗ попала в скандал с новыми вагонами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныцяскандалвокзалпасажири