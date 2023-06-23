"Имитируют заботу". Укрзализныця угодила в скандал на ж/д вокзале Киева

Укрзализныця снова угодила в скандал. Так, предприятие раскритиковали за сотрудников на железнодорожном вокзале Киева, которые не помогают пассажирам ставить багаж на ленту сканера.
О ситуации на Facebook рассказал житель Киева Петр Тестов.
По словам киевлянина, инцидент произошел на Южном вокзале станции Киев-Пассажирский.
Петр сообщил, что при нем сотрудники вокзала накричали на пожилую женщину.
"Семь человек за средства налогоплательщиков имитируют заботу о нашей безопасности на рамках. Пять из них просто сидят или стоят и ничего не делают. Точнее делают, кричат на пассажиров, которые не знают, что в отличие от аэропорта здесь никто им не поможет поставить сумку на ленту сканера или протолкнуть на колесиках. При мне вот накричали на пожилую женщину. Помочь - это не для них", - пожаловался мужчина.
Также он отметил, что будет писать об этом до тех пор, пока этих сотрудников не уберут с вокзала.
В комментариях украинцы согласились с мнением Петра, что эти люди абсолютно не нужны на вокзале, и только получают зарплату, ничего не делая.
Напомним, что в поезде УЗ мужчина цеплялся с поцелуями к женщине, а проводник не помог.
Также мы писали, что УЗ попала в скандал с новыми вагонами.