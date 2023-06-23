"Імітують турботу". Укрзалізниця потрапила у скандал на залізничному вокзалі Києва
Укрзалізниця знову потрапила у скандал. Так підприємство розкритикували за співробітників на залізничному вокзалі Києва, які не допомагають пасажирам ставити багаж на стрічку сканера.
Про ситуацію на Facebook розповів мешканець Києва Петро Тєстов.
Що трапилося на вокзалі
За словами киянина, інцидент трапився на Південному вокзалі станції Київ-Пасажирський.
Петро повідомив, що при ньому співробітники вокзалу накричали на жінку похилого віку.
"Сім осіб за кошти платників податків імітують турботу про нашу безпеку на рамках. П'ять із них просто сидять або стоять і нічого не роблять. Точніше роблять, кричать на пасажирів, які не знають, що на відміну від аеропорту тут ніхто їм не допоможе поставити сумку на стрічку сканера або проштовхнути на коліщатках. При мені ось накричали на жінку похилого віку. Допомогти - це не для них", - поскаржився чоловік.
Також він зазначив, що писатиме про це доти, доки цих співробітників не приберуть з вокзалу.
У коментарях українці погодилися з думкою Петра, що ці люди абсолютно не потрібні на вокзалі, і лише одержують зарплату, нічого не роблячи.
- Якби ж цієї супер акції був якийсь результат, бо в реальності тільки створюють чергу на вхід до вокзалу.
- Там було два завдання – зайнятися роботою фахівців з безпеки аеропорту Бориспіль, які зараз сидять на вокзалі біля Києва. Ну і трохи попіаритись на турботі про безпеку.
- Тю, краще б справді допомагали з багажем. Бо навіть служба безпеки Оушен Плазі тепер допомагає мені з оглядом сумки і лагідно ставитися до моїх потреб. А як я після Харкова торік приїхав увесь розбитий та утомлений – був взагалі ворожий, що культуру та увагу не розгубили.
- У годину пік жінок пускають в обхід рамок, а чоловіків все одно змушують стоять у черзі на рамки. Не знаю кого і від чого вони там захищають.
- При мені там лише чоловіків заставляли проходити через сканери, жінки просто обходили збоку, типу лише чоловіки можуть провезти бомбу в сумці, а жінки – ні. Тупо імітація безпеки.
Нагадаємо, що у поїзді УЗ чоловік чіплявся з поцілунками до жінки, а провідник не допоміг.
Також ми писали, що УЗ потрапила у скандал із новими вагонами.