"Имитируют заботу". Укрзализныця угодила в скандал на ж/д вокзале Киева
Укрзализныця снова угодила в скандал. Так, предприятие раскритиковали за сотрудников на железнодорожном вокзале Киева, которые не помогают пассажирам ставить багаж на ленту сканера.
О ситуации на Facebook рассказал житель Киева Петр Тестов.
Что случилось на вокзале
По словам киевлянина, инцидент произошел на Южном вокзале станции Киев-Пассажирский.
Петр сообщил, что при нем сотрудники вокзала накричали на пожилую женщину.
"Семь человек за средства налогоплательщиков имитируют заботу о нашей безопасности на рамках. Пять из них просто сидят или стоят и ничего не делают. Точнее делают, кричат на пассажиров, которые не знают, что в отличие от аэропорта здесь никто им не поможет поставить сумку на ленту сканера или протолкнуть на колесиках. При мне вот накричали на пожилую женщину. Помочь - это не для них", - пожаловался мужчина.
Также он отметил, что будет писать об этом до тех пор, пока этих сотрудников не уберут с вокзала.
В комментариях украинцы согласились с мнением Петра, что эти люди абсолютно не нужны на вокзале, и только получают зарплату, ничего не делая.
- Якби ж цієї супер акції був якийсь результат, бо в реальності тільки створюють чергу на вхід до вокзалу.
- Там було дві задачі - зайняти роботою фахівців з безпеки аеропорту Бориспіль, які зараз сидять на вокзалі у Києві. Ну и трохи попіаритись на турботі про безпеку.
- Тю, краще б дійсно допомагали з багажем. Бо навіть служба безпеки Оушен Плази тепер допомагає мені з оглядом сумки і чемно ставиться до моїх потреб. А як я після Харкова торік приїхав весь розбитий і стомлений - був взагалі вражений, що культуру і повагу не розгубили.
- В час-пік жінок пускають в обхід рамок, а чоловіків все одно заставляють стояти в черзі на рамки. Не знаю кого і від чого вони там захищають....
- При мені там лише чоловіків заствляли проходить через сканери, жінки просто обходили збоку, типу лише чоловіки можуть провезти бомбу в сумці, а жінки ні. Тупо імітація безпеки.
Напомним, что в поезде УЗ мужчина цеплялся с поцелуями к женщине, а проводник не помог.
Также мы писали, что УЗ попала в скандал с новыми вагонами.