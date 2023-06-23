"Имитируют заботу". Укрзализныця угодила в скандал на ж/д вокзале Киева

Укрзализныця снова угодила в скандал. Так, предприятие раскритиковали за сотрудников на железнодорожном вокзале Киева, которые не помогают пассажирам ставить багаж на ленту сканера.

Что случилось на вокзале

По словам киевлянина, инцидент произошел на Южном вокзале станции Киев-Пассажирский.

Петр сообщил, что при нем сотрудники вокзала накричали на пожилую женщину.

"Семь человек за средства налогоплательщиков имитируют заботу о нашей безопасности на рамках. Пять из них просто сидят или стоят и ничего не делают. Точнее делают, кричат ​​на пассажиров, которые не знают, что в отличие от аэропорта здесь никто им не поможет поставить сумку на ленту сканера или протолкнуть на колесиках. При мне вот накричали на пожилую женщину. Помочь - это не для них", - пожаловался мужчина.

Также он отметил, что будет писать об этом до тех пор, пока этих сотрудников не уберут с вокзала.

В комментариях украинцы согласились с мнением Петра, что эти люди абсолютно не нужны на вокзале, и только получают зарплату, ничего не делая.