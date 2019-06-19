Не имеют доказанной эффективности: Супрун резко высказалась о популярных процедурах

Супрун развенчала миф о апитерапии (фото: РБК-Украина)

Супрун развенчала очередной миф

Уляна Супрун рассказала, что являет собой апитерапия и как пчелиный яд на самом деле влияет на организм человека. Соответствующий пост эксперт опубликовала в социальной сети Facebook.

"Апитерапия - альтернативный метод медицины, в котором для профилактики и лечения болезней используются пчелиные продукты - мед, пыльца, прополис, маточное молочко, воск и пчелиный яд. Эти продукты могут применять местно, принимать внутрь или вводить непосредственно в кровь", - указано в сообщении.

Данный метод нередко используют для лечения рассеянного склероза, ревматоидного артрита, различных инфекций, воспаления суставов, ожогов, для заживления ран, уменьшения боли, а также лечения раковых опухолей.

Сторонники апитерапии утверждают об исключительной пользе для здоровья, однако никакими научными доказательствами не подкрепляют. Кроме того, при лечении пчелиным ядом возникает высокая вероятность побочных эффектов.

По словам Супрун, пчелиные продукты могут быть полезны, однако при определенных условиях: важно быть уверенным, что человек не имеет аллергии на такие продукты, а также стоит учитывать потенциальные риски от их использования.

Супрун развенчала миф о апитерапии (фото: facebook.com/ulanasuprun)

"Очень легко говорить о действенности альтернативных методов лечения, когда медицинское сообщество разводит руками. Это хороший простор для манипулирования, ведь пациенты в поисках любого метода лечения, способны не замечать потенциально опасных последствий для здоровья", - подытожила и.о. министра здравоохранения.

Напомним, что Супрун развеяла популярный миф о смертности.

А также и.о. министра здравоохранения рассказала, как не стать жертвой еды.