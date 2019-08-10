Не имею права раскисать: Наталья Фалион рассказала, как переживает потерю сына

Наталья Фалион рассказала, как переживает потерю сына Виктора, который умер почти год назад. Об этом певица солистка ансамбля "Лисапетный батальон" поведала в интервью "Ранок з Україною".

Певица поделилась советами, как пережить большое горе - потерю родного человека, а также рассказала, как личная трагедия повлияла на ее творчество.

Солистка ансамбля "Лисапетный батальон" - словно праздник для каждого украинца. Она успешная певица, имеет мужа, с которым воспитала троих детей, шестерых внуков. Однако у женщины на сердце огромный груз.

Наталья Фалион (фото: facebook.com)

"Я понемногу плачу каждый день. Ведь у меня умер сын, молодой, 36 лет. Еще года нет", - рассказала Наталья Фалион.

У Виктора просто остановилось сердце. Тогда для всех это стало шоком, ведь мужчина никогда не жаловался на проблемы со здоровьем.

"Веселый такой, и я, мама, не почувствовала. Поэтому, на мгновение я позволяю себе расслабиться, но потом я понимаю, что всегда на виду и не имею права раскисать, расслабляться", - рассказала исполнительница.

Солистка ансамбля "Лисапетный батальон" поделилась своими советами, как пережить страшное горе и не сдаться.

"Надо себя перебороть. Если вас постигло большое горе - не замыкайтесь в себе!" - посоветовала артистка.

Лучшим лекарством, по мнению певицы, является общение с людьми и пребывание между ними.

Напомним, сын Натальи Фалион Виктор умер 29 октября 2018 года. Он вместе со своей мамой работал в "Лисапетном батальоне".

Виктор Фалион (фото: facebook.com)

Тем не менее, большая потеря изменила жизнь Натальи. Однако артистка старается не показывать свое горе.

"Внутри чуть больше болит, но не нужно чтобы об этом кто-то знал, и чтобы это видели. Люди хотят видеть праздник", - говорит Наталья.

"Я женщина-праздник, и я таким праздником останусь навсегда!" - поделилась артистка.

Тяжелая утрата открыла в Наталье новые, лирические, стороны творчества. В октябре, на годовщину смерти сына Виктора, женщина презентует песню, посвященную ему.

Наталья Фалион с Лисапетного батальона рассказала о потере сына (видео: YouYube/Канал Украина)

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