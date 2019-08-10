Не маю права розкисати: Наталя Фаліон розповіла, як переживає втрату сина

Наталя Фаліон розповіла, як переживає втрату сина Віктора, котрий помер майже рік тому. Про це солістка ансамблю "Лісапетний батальйон" повідала в інтерв'ю "Ранок з Україною".

Співачка поділилася порадами, як пережити велике горе - втрату рідної людини, а також розповіла, як особиста трагедія вплинула на її творчість.

Солістка ансамблю "Лісапетний батальйон" - наче свято для кожного українця. Вона успішна співачка, має чоловіка, з яким виховала трьох дітей, шістьох онуків. Однак у жінки на серці величезний тягар.

Наталя Фаліон (фото: facebook.com)

"Я потрохи плачу кожного дня. Адже в мене помер син, молодий, 36 років. Ще року нема", - розповіла Наталя Фаліон.

У Віктора просто зупинилося серце. Тоді для всіх це стало шоком, адже чоловік ніколи не скаржився на проблеми зі здоров'ям.

"Веселий такий, і я, мама, не відчула. Тому, на якусь мить я дозволяю собі розслабитися, але потім я розумію, що завжди на виду і не маю права розкисати, розслаблятися", - розповіла виконавиця.

Солістка ансамблю "Лісапетний батальйон" поділилася власними порадами, як пережити страшне горе і не здатися.

"Треба себе перебороти. Якщо вас спіткало велике горе - не замикайтеся у собі!" - порадила артистка.

Найкращими ліками, на думку співачки, є спілкування з людьми і перебування між ними.

Нагадаємо, син Наталі Фаліон Віктор помер 29 жовтня 2018 року. Він разом зі своєю мамою працював у "Лісапетному батальйоні".

Віктор Фаліон (фото: facebook.com)

Тим не менш, велика втрата змінила життя Наталі. Однак артистка намагається не показувати своє горе.

"Всередині трохи більше болить, але не треба щоб про це хтось знав, і щоб це бачили. Люди хочуть бачити свято", - говорить Наталя.

"Я жінка-свято, і я таким святом залишуся назавжди!" - поділилася артистка.

Тяжка втрата відкрила в Наталі нові, ліричні, сторони творчості. У жовтні, на роковину смерті сина Віктора, жінка презентує пісню, присвячену йому.

Наталя Фаліон з Лісапетного батальону розповіла про втрату сина (відео: YouYube/Канал Україна)

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