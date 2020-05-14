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Именитый астролог назвал самые везучие знаки Зодиака: в июне деньги потекут рекой

STYLERЖизнь    14.05.2020 - 21:36
Именитый астролог назвал самые везучие знаки Зодиака: в июне деньги потекут рекой
Гороскоп 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Астролог Павел Глоба в своем гороскопе назвал три знака Зодиака, что смогут рассчитывать на получение финансовой прибыли в июне 2020

Гороскоп 2020 сулит этим трем знакам Зодиака денежное везение в июне. Прославленный астролог Павел Глоба назвал троих из них, кому небесные светила будут особенно благоволить в первый месяц лета. Кто эти счастливчики, вы сможете узнать из материала Styler.

Финансовый гороскоп на июнь 2020: Телец

Финансовое положение Тельцов в июне напрямую зависит от вашей активности. Звезды будут сопутствовать тем, кто умеет общаться и налаживать деловые контакты. Если все сделать правильно, то деньги польются рекой. При этом астролог предупреждает - пока Тельцы уверенно шагают к продвижению по службе, за их спиной плетутся интриги. Проявите бдительность и осторожность по отношению к коллегам!

Финансовый гороскоп на июнь 2020: Дева

Денежная сфера обещает Девам в июне стабильность и даже более того. Появится излишек денег, которые можно пустить на новый гардероб, ремонт или развлечения. Это уж как душе будет угодно. В работе от Дев будет нужна сосредоточенность и щепетильность. При этом астролог предупреждает, что для Дев июнь будут травмоопасным, поэтому себя лучше поберечь от разных авантюр вроде забегов с препятствиями.

Финансовый гороскоп на июнь 2020: Скорпион

Гороскоп от Павла Глобы обещает Скорпионам отличное положение вещей на профессиональном поприще. Появятся новые интересные проекты, но их успех зависит от способности работать в команде. Любое решение требует взвешенности, обдуманности. Доверяйте только проверенным деловым партнерам и тогда вы обречены на успех в денежной сфере!

Ранее астролог предупредил, что Венера и Марс в средине мая начнут ретроградное движение. Это грозит опасностями некоторым знакам Зодиака, а кое-кто из них наоборот получит выгоду из этого астрологического события.

Автор: Ирина Мельник

Теги Новости Украины гороскоп
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