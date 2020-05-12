Астролог предупредил о важном событии: будут проблемы с деньгами и отношениями

Гороскоп 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Астролог предупредил об опасном периоде, который особенно повлияет на некоторые знаки Зодиака

Гороскоп 2020 в прогнозе астролога на ближайшую неделю предупреждает о сложном периоде, что ознаменуется переходом в ретроградное движение сразу нескольких планет. Такое положение вызовет ряд финансовых трудностей и испытаний, которым подвергнутся отношения. Особенно опасны эти дни для некоторых знаков Зодиака

Астролог Георгий Личели.на своей странице в Instagram рассказал, что на текущей неделе произойдут важные события. 13 мая Венера развернется в ретроградное движение, которое продлится до 26 июня.

Такой разворот Венеры на персональном уровне может привести к серьезным трудностям в финансовых вопросах, деловых и личных отношениях. Все отношения будут проходить серьезную проверку и переоценку, а нестабильные - скорее всего потерпят крах.

А новые отношения, начатые в этот период, вероятнее всего будут нестабильными и долго не протянут.

"Это относится как к личным, так и к деловым отношениям. Лучше выждать и окончательное решение принять в конце июля, когда Венера выйдет из ретроградной петли", - пишет астролог.

Личели не советует делать предложения, планировать бракосочетание, заключать помолвку.

Вместе с Венерой в ретроградное движение с 13 мая переместится и Марс. В это время у многих людей будет упадок сил, исчезнет мотивация. В то же время, люди творческих профессий окажутся на подъеме. Но вместе с ними активируются аферисты и мошенники, поэтому нужно быть осторожнее с сомнительными делами.

На текущей неделе напряженный период будет у Близнецов, Стрельцов, Рыб и Дев. У Козерогов и Тельцов гармоничный период, а у остальных - нейтральный.

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