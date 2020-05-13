Известный астролог назвал знаки Зодиака, у которых в июне пошатнется здоровье

Гороскоп здоровья на июнь 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Гороскоп здоровья от Павла Глобы предупреждает эти три знака Зодиака о проблемах со здоровьем в июне 2020

Гороскоп 2020 на июнь от именитого астролога Павла Глобы предупреждает, что у некоторых знаков Зодиака могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем - начиная от депрессии и заканчивая риском получить травму. Кому нужно беречь свое тело и разум в первый месяц лета - читайте в материале Styler.

Гороскоп здоровья на июнь 2020: Овен

Овнам астролог советует проявить деловитость, собрать волю в кулак и сохранять максимум спокойствия. А чтобы не допустить депрессивных состояний и вспышек агрессии, к чему они будут склонны, Овнам следует правильно питаться, высыпаться, а при необходимости пропить курс успокоительных препаратов. За рекомендацией по поводу лечения лучше обратиться к специалисту, а не пить валериану пачками.

Гороскоп здоровья на июнь 2020: Дева

В июне Девам рекомендуется прислушаться к своему организму. Если признаков заболеваний нет, то все равно следует посетить доктора для осмотра и консультации. Не пренебрегайте знаками, которые дает вам ваше тело! Велик риск получения травмы, поэтому аккуратнее водите машину и переходите дорогу только на зеленый сигнал светофора.

Гороскоп здоровья на июнь 2020: Козерог

Здоровье Козерогов в первый месяц лета могут пошатнуться. Старые травмы напомнят о себе. Павел Глоба советует избегать лишних физических нагрузок вплоть до того, как вы избавитесь от медицинских проблем. При этом небесные светила будут благосклонны Козерогам в финансовой сфере, возможно получение дополнительной прибыли.

Ранее астролог предупредил о начале ретроградного движения Венеры и Марса, что может принести проблемы некоторым знакам Зодиака, а кое-кто наоборот окажется на высоте.