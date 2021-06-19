Именинники в июле 2021: кто будет отмечать день ангела и как назвать ребенка

Церковный календарь содержит имена мучеников и святых, которым посвящены дни. Считается, что ребенка нужно назвать именем того святого, в чей день он родился. Это приносит счастье, благополучие и небесное покровительство. В последние годы также появилась традиция давать детям двойные имена – обычное и то имя святого, которое выпало по дате рождения.

Полный календарь именин по Святцам в июле 2021 года – читайте в нашем материале ниже.

Напомним, ранее мы писали о том, когда не стоит посещать врача по лунному календарю на июнь 2021.

А также мы рассказывали, какие праздники будут отмечать украинцы в июле 2021.