Имелось ввиду другое: минимальную зарплату повысят в Украине еще не скоро

По словам Марченко, увеличение минимальной заработной платы запланировано на 2022 год. Вместе с ней будут поднимать и пенсионные выплаты. По словам министра, деньги для такого повышения в бюджете есть.

"Мы рассчитываем, что в 2022 году увеличим (минимальную заработную плату – ред.) до 7 тысяч 700 гривен", - сказал Марченко в прямом эфире.

Как отметили в пресс-службе ведомства, информация о повышении минимальной заработной платы в 2022 году до 7 700 гривен не соответствует действительности.

"В 2024 году предполагается повышение минимальной заработной платы до 7 665 гривен. Министр имел в виду 2024 году", - сказано в сообщении.

Стоит отметить, что сейчас минимальная заработная плата в Украине составляет 6 тысяч гривен. С 1 декабря 2021 года "минималка" должна вырасти до 6 500 гривен. И в бюджетной Декларации на 2022 – 2024 года указано, что запланировано поэтапное повышение минимальной заработной платы.