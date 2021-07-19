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Имелось ввиду другое: минимальную зарплату повысят в Украине еще не скоро

Автор: Анна Шиканова

Министр финансов Сергей Марченко анонсировал повышение минимальной заработной платы в 2022 году до 7 700 гривен. Такое заявление он сделал в эфире одного из украинских телеканалов.

В Министерстве финансов эту информацию опровергли и назвали совершенно другие сроки. Об этом сообщает УНИАН.

По словам Марченко, увеличение минимальной заработной платы запланировано на 2022 год. Вместе с ней будут поднимать и пенсионные выплаты. По словам министра, деньги для такого повышения в бюджете есть.

"Мы рассчитываем, что в 2022 году увеличим (минимальную заработную плату – ред.) до 7 тысяч 700 гривен", - сказал Марченко в прямом эфире.

Как отметили в пресс-службе ведомства, информация о повышении минимальной заработной платы в 2022 году до 7 700 гривен не соответствует действительности.

"В 2024 году предполагается повышение минимальной заработной платы до 7 665 гривен. Министр имел в виду 2024 году", - сказано в сообщении.

Стоит отметить, что сейчас минимальная заработная плата в Украине составляет 6 тысяч гривен. С 1 декабря 2021 года "минималка" должна вырасти до 6 500 гривен. И в бюджетной Декларации на 2022 – 2024 года указано, что запланировано поэтапное повышение минимальной заработной платы.

  • С 1 октября 2022 – до 6 700 гривен
  • С 1 января 2023 года – до 7 176 гривен
  • С 1 января 2024 года – до 7 665 гривен

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Минздраве рассказали, как будут повышать зарплаты медикам.

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минимальная зарплата