Малося на увазі інше: мінімальну зарплату підвищать в Україні ще не скоро

За словами Марченка, збільшення мінімальної заробітної плати заплановано на 2022 рік. Разом з нею будуть піднімати й пенсійні виплати. За словами міністра, гроші для такого підвищення в бюджеті є.

"Ми розраховуємо, що у 2022 році збільшимо (мінімальну заробітну плату – ред.) до 7 тисяч 700 гривень", - сказав Марченко в прямому ефірі.

Як зазначили в пресслужбі відомства, інформація про підвищення мінімальної заробітної плати у 2022 році до 7 700 гривень не відповідає дійсності.

"У 2024 році передбачається підвищення мінімальної заробітної плати до 7 665 гривень. Міністр мав на увазі 2024 році", - сказано в повідомленні.

Варто відзначити, що зараз мінімальна заробітна плата в Україні становить 6 тисяч гривень. З 1 грудня 2021 року "мінімалка" повинна зрости до 6 500 гривень. І в бюджетній декларації на 2022-2024 роки зазначено, що заплановано поетапне підвищення мінімальної заробітної плати.