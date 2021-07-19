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Малося на увазі інше: мінімальну зарплату підвищать в Україні ще не скоро

Автор: Анна Шиканова

Міністр фінансів Сергій Марченко анонсував підвищення мінімальної заробітної плати у 2022 році до 7 700 гривень. Таку заяву він зробив в ефірі одного з українських телеканалів.

У Міністерстві фінансів цю інформацію спростували та назвали зовсім інші терміни. Про це повідомляє УНІАН.

За словами Марченка, збільшення мінімальної заробітної плати заплановано на 2022 рік. Разом з нею будуть піднімати й пенсійні виплати. За словами міністра, гроші для такого підвищення в бюджеті є.

"Ми розраховуємо, що у 2022 році збільшимо (мінімальну заробітну плату – ред.) до 7 тисяч 700 гривень", - сказав Марченко в прямому ефірі.

Як зазначили в пресслужбі відомства, інформація про підвищення мінімальної заробітної плати у 2022 році до 7 700 гривень не відповідає дійсності.

"У 2024 році передбачається підвищення мінімальної заробітної плати до 7 665 гривень. Міністр мав на увазі 2024 році", - сказано в повідомленні.

Варто відзначити, що зараз мінімальна заробітна плата в Україні становить 6 тисяч гривень. З 1 грудня 2021 року "мінімалка" повинна зрости до 6 500 гривень. І в бюджетній декларації на 2022-2024 роки зазначено, що заплановано поетапне підвищення мінімальної заробітної плати.

  • З 1 жовтня 2022 – до 6 700 гривень
  • З 1 січня 2023 року – до 7 176 гривень
  • З 1 січня 2024 року – до 7 665 гривень

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у МОЗ розповіли, як підвищуватимуть зарплати медикам.

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минимальная зарплата