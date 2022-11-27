Імбир може страшенно нашкодити! Кому треба від нього відмовитись

Вагітним

В імбирі багато сильніших стимуляторів. Ці речовини можуть викликати передчасні скорочення у вагітних і спровокувати пологи. Особливо небезпечно споживати імбир в останньому триместрі. Також його не рекомендують вживати під час годування грудьми.

Діабетикам

Корінь імбиру прискорює метаболізм, тому ліки, що приймають діабетики, можуть не встигати виконувати свою функцію. Категорично не можна вживати імбир з медикаментами, що розріджують кров і ліками на основі інсуліну.

Людям, що намагаються набрати вагу

Імбир зменшує апетит, тому люди, які прагнуть набрати вагу, мають уникати імбиру у своєму раціоні, а також біодобавок, які його містять. Цей продукт протипоказаний і людям, що страждають на хвороби кишково-шлункового тракту. Оскільки імбир здатний підвищувати кислотність шлунку.

Людям із високою температурою

Однією із корисних властивостей імбиру є його зігріваюча дія. Тому його не рекомендують приймати хворим із високою температурою. Також він заборонений при лихоманці та опіках.