Як брудні вікна вдома можуть нашкодити вашому здоров'я. Такого ви точно не очікували!

Брудні вікна можуть утримувати потенційно шкідливі забруднювальні речовини, що утворюються під час приготування їжі, і можуть зберігатися протягом тривалого часу.

Як чистота вікон впливає на наше здоров'я?

Жирні кислоти, які містяться у викидах від приготування їжі, є надзвичайно стабільними та важко розщеплюються в атмосфері, а відповідно осідають на всіх можливих поверхнях.

Це означає, що коли вони стикаються з твердою поверхнею, як-от вікно, створюють тонку самоорганізовану плівку, яка повільно накопичується і може бути лише поступово розщеплена іншими хімічними речовинами в атмосфері.

Лікар Крістіан Пфранг каже, що самі по собі жирні кислоти в цих плівках не є особливо шкідливими. Але оскільки вони не розщеплюються, то можуть ефективно захищатися та повільно шкодити людині.

У ході досліджень вчених було виявлено, що з еволюцією ці плівки стають гладкими та краще поглинають воду з усіма речовинами в ній. Таким чином на вікнах утворюється токсичний шар, яким ми дихаємо та який може потрапляти в нашу їжу.

Тримайте всі поверхні вдома в чистоті (фото: Freepik)

Що треба зробити, щоб цього уникнути?

Золоте та просте правило: тримайте всі поверхні на кухні в чистоті.

Після кожного приготування їжі мийте відразу посуд, витирайте стіл та інші прилади, які використовували. А під час того, як готуєте користуйтеся витяжкою, щоб усувати всі неприємні запахи та зайві жири.

Також не забувайте регулярно мити плиту, духовку, витяжку та обов'язково вікна. Робіть це відповідно до ступеня забрудненості. Лише чистота та дотримання норм приготування їжі допоможуть залишатися завжди здоровими.