Имбирь - не только пряный корень, но еще и очень красивый цветок: как его вырастить

На родине имбиря почти полторы сотни видов!

Растет имбирь в дикой природе в Восточной Азии и Индии. Известно 144 разновидности с целебными и пряными свойствами. Некоторые из них ценятся как декоративные растения, некоторые - как лечебные.

Взрослое растение представляет собой многолетний густой травянистый куст высотой более 1 м. А цветки имбиря - самые разнообразные!

Вот как цветут различные виды имбиря:

Фото: Цветение имбиря (pixabay.com)

Как вырастить имбирь дома

Имбирь не нуждается в особом уходе и солнце. Более того, можно срезать его корни частями для приготовления изысканных блюд и напитков, оставляя остальные в почве, а он будет продолжать расти. Созревает имбирь через 10 месяцев после высадки.

Лучше всего - приобрести имбирь в специализированном садовом магазине. Но сгодится и корешок из супермаркета. Главное - правильно его очистить от "химии".

В супермаркетах имбирь часто опрыскивают ингибитором роста, чтобы уберечь его от прорастания. Кроме того имбирь из супермаркета также может быть покрыт пестицидами и фунгицидами.

Такой корешок перед посадкой надо положить на ночь в воду. Тогда концентрация химикатов уменьшится. Не забудьте обработать посадочный материал марганцовкой от грибковых инфекций.

Как выбрать корешок

Корень растения должен быть рыхлым с жесткой кожицей, не сморщенный и не старый, с зеленоватыми почками.

Имбирь любит неглубокие широкие горшки. Корни растут горизонтально, поэтому убедитесь, чтобы горшок имел вдоволь пространства для развития растения.

Корень имбиря можно делить на глазки, как картофель.

Если же хотите добиться цветения, выберите более тесный горшок с большим количеством дренажа.

Посадите корень в почву почками кверху, присыпав 2-3 сантиметрами земли. Хорошо полейте. Поставьте горшок в теплое место без прямых солнечных лучей. Держите почву влажной, но не мокрой. Первые побеги должны появиться через несколько недель.

Фото: Проросший имбирь (medium.com)

Какую почву выбрать

Почва используется легкая, питательная, которая хорошо пропускает воздух и влагу. Имбирь плохо переносит застой воды - гниют корни. Состав: торф + дерновая земля + песок (2:2:1), также можно воспользоваться смесью "для пальм".

Дома имбирь сажать можно круглый год.

Уход за тропическим растением

Важно создать максимально приближенный к субтропикам микроклимат. Температура летом +25+28 градусов, а зимой не больше +15. Желательно на зимний период перенести цветок в комнату с постоянным прохладным температурным режимом, ведь имбирь не выносит резких перепадов.

Повышенная влажность вокруг растения - необходимое условие, особенно в жаркие дни. Поэтому надо часто опрыскивать имбирь. Однако избытка влаги в почве он не переносит, поливать надо только после просыхания верхнего слоя.

Корень любит подкормки. Подкармливают имбирь, который собираетесь есть, его только органикой, каждые 10-12 дней. Для цветов летом можно использовать и органические и минеральные соединения (лучше чередовать). Осенью оставляют только калийно-фосфорный комплекс. Зимой, в период покоя, имбирь не удобряют.

Не любит имбирь сквозняки. Недостаток света в помещении компенсируют искусственной подсветкой (не менее 12 часов).

Как цветет имбирь в домашних условиях

Цветение имбиря - удивительное событие. Не каждый вид этого растения цветет даже в естественных условиях, а в культуре зацветает только взрослый 3-летний экземпляр. Обычно это случается весной или летом.

От корня выпускается длинный и тонкий цветонос с потрясающим цветком. Наливаясь, он напоминает еловую шишку. Цветок имбиря не вянет от 3 недель до нескольких месяцев.