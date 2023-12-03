Імбир дуже корисний, але не для всіх. Лікар розповів про ризики від споживання цього кореня

Чим корисний імбир

Корінь імбиру добре відомий і широко застосовується як спеція та ароматизатор. У багатьох культурах він протягом тисячоліть використовувався як лікувальний засіб.

"Дві чайні ложки імбиру містять всього 4 калорії. У корені імбиру небагато вітамінів і мінералів, але є чимало антиоксидантів, які допомагають захистити клітини від пошкоджень небезпечними вільними радикалами", - каже лікар.

Він перелічує основні корисні ефекти для здоров'я від споживання імбиру.

Заважає розмножуватися мікроорганізмам

Певні хімічні сполуки у свіжому імбирі допомагають організму захиститися від бактерій, вірусів та інших інфекційних агентів. Вони добре зупиняють ріст бактерій, таких як кишкова паличка та шигела, а також можуть стримувати віруси, такі як RSV (респіраторно-синцитіальний вірус).

Зберігає здоров’я ротової порожнини

Активні сполуки в імбирі, які називаються гінгеролами, запобігають розвитку бактерій у ротовій порожнині. Ці бактерії можуть спричинити пародонтит, небезпечний інфекційно-запальний розлад ясен.

Усуває нудоту

"Імбир допомагає полегшити нудоту, особливо під час вагітності. Він сприяє розчиненню та позбавляє від газів, які утворюються та накопичуються у кишківнику. Також імбир може допомогти впоратися з морською хворобою або нудотою, спричиненою хімієтерапія", - каже Швець.

Заспокоює біль у м'язах

Імбир не зніме м’язовий біль одразу, але з часом він допоможе його суттєво послабити. У деяких дослідженнях люди з м’язовими болями після фізичних вправ, які споживали імбир, наступного дня відчували менший біль, ніж ті, хто його не приймав.

Полегшує симптоми артриту

Імбир має протизапальні властивості, зокрема зменшує набряки. Це може бути особливо корисним у комплексному лікуванні симптомів як ревматоїдного артриту, так і остеоартриту.

"Полегшити біль та набряк можна, як споживаючи імбир перорально, так і прикладаючи імбирний компрес чи пластир на шкіру", - пояснює дієтолог.

При цьому він наголошує, що не варто відмовлятися від основної терапії артриту, але вживання імбиру може сприяти зменшенню дозувань ліків та тривалості протизапальної терапії, яка потенційно може зумовити побічні реакції.

Стримує ріст раку

Результати деяких спостережень показують, що біологічно активні молекули в імбирі можуть уповільнювати ріст окремих видів раку, таких як колоректальний рак, рак шлунка, яєчників, печінки, шкіри, молочної залози та простати. Однак для перевірки цього потрібно більше досліджень з належною методологією.

Може сприяти зниженню рівня цукру в крові

Одне нещодавнє невелике дослідження продемонструвало, що імбир допомагає організму краще використовувати інсулін.

"Варто продовжувати планувати і виконувати дослідження у цьому напрямку, аби переконатися, що імбир дійсно покращує рівень цукру в крові", - говорить лікар.

Полегшує менструальний біль

Дослідження показало, що жінки, які приймали 1500 мг імбирного порошку один раз на добу протягом 3 днів під час циклу, відчували менший біль, ніж жінки, які цього не робили.

Сприяє зниженню рівня холестерину

"Щоденне споживання 5 г імбиру протягом 3 місяців сприяло зниженню рівня холестерину ліпопротеїнів низької щільності, які сприяють атеросклеротичному ураженню судин", - додає Швець.

Посилює захист від різних захворювань

Імбир багатий антиоксидантами. Ці сполуки запобігають стресу та пошкодженню ДНК клітин організму. Вони допомагають боротися з такими хронічними захворюваннями, як високий кров’яний тиск, хворобами серця та легень, а також сприяють здоровому старінню.

Полегшує розлади травлення

"Імбир може допомогти при хронічному порушенні травлення, або диспепсії. Вживання імбиру перед їдою сприятиме швидшому спорожненню, що запобігає важкості та тиску у шлунку після їди", - каже дієтолог.

Які ризики від споживання імбиру

Лікар зазначає, що у малих дозах імбир майже не викликає побічних ефектів. Високі дози імбиру - більш як 5 г на день - збільшують ймовірність їх виникнення. Серед них - печія, розлад травлення та подразнення слизової оболонки ротової порожнини.

"Крім того, імбир підвищує ризик кровотечі, що може бути небезпечно при порушенні згортання крові. А добавки з імбиром можуть взаємодіяти з розріджувачами крові та препаратами проти діабету та високого кров'яного тиску. Тому перед їх вживанням варто порадитися з лікарем", - застерігає Швець.