Imagine Dragons випустили зворушливий фільм на пісню "Crushed": про окуповане та знищене село під Миколаєвом

Фільм Тая Арнольда розповідає реальну історію 14-річного хлопчика на ім’я Сашко. Його рідне село Новогригорівка Миколаївської області було окуповане росіянами протягом п’яти місяців, допоки його не звільнили українські військові.

Сашко вижив завдяки тому, що переховувався у бомбосховищі. Попри те, що бойові дії поблизу села припинились, будинок та школа хлопчика досі у руїнах. Кліп детально зображує історію наполегливості хлопчика.

Відео завершується кадром зі словами: "Сашко та його родина сподіваються відновити свій дім. Як і багато інших. Вони все ще тут".

14-річний Сашко. Кадр з кліпу

Короткометражна стрічка є присвятою мужності українського народу та закликом до світу про допомогу.

"Історія Сашка розриває серце, як і тисячі подібних історій людей, що відчайдушно потребують допомоги. Навіть сьогодні сім’я Сашка живе без електропостачання та не може користуватись жодними іншими комунальними послугами. Ми сподіваємося, що люди скористаються можливістю зробити внесок через UNITED24 та поділяться інформацією задля відбудови України", — прокоментував Ден Рейнольдс, фронтмен гурту.

Режисер фільму Тай Арнольд зізнався, що провів в Україні усю минулу зиму і доставляв продукти людям, які цього потребували.

"Багато з них все ще перебували під артилерійськими обстрілами або були нещодавно звільнені від окупації. Я постійно спілкувався з учасниками гурту на тему побаченого, і вони швидко запропонували зняти відеокліп, який би відображав емоції простих українців, що страждають від війни. Мені дуже сподобалась ця ідея. Imagine Dragons дуже активно допомагають Україні, і я побачив у цьому можливість показати людям, як ця війна впливає на життя. Під час подорожей я зустрів Сашка, який пережив місяці обстрілів. Нещодавно він повернувся до рідного села і побачив, що воно повністю зруйноване. Це відео частково показує те, що пережив Сашко і що продовжують переживати тисячі інших українців щодня", - пояснив режисер.