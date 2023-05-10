Imagine Dragons выпустили трогательный фильм на песню "Crushed": об оккупированном и уничтоженном селе под Николаевом

Фильм Тая Арнольда рассказывает реальную историю 14-летнего мальчика по имени Саша. Его родное село Новогригоровка Николаевской области было оккупировано россиянами в течение пяти месяцев, пока его не освободили украинские военные.

Саша выжил благодаря тому, что скрывался в бомбоубежище. Несмотря на то, что боевые действия вблизи села прекратились, дом и школа мальчика все еще в руинах. Клип подробно изображает историю настойчивости мальчика.

Видео завершается кадром со словами: "Саша и его семья надеются восстановить свой дом. Как и многие другие. Они все еще здесь".

14-летний Саша. Кадр из клипа

Короткометражная лента является посвящением мужеству украинского народа и призывом к миру о помощи.

"История Саши разрывает сердце, как и тысячи подобных историй людей, отчаянно нуждающихся в помощи. Даже сегодня семья Саши живет без электроснабжения и не может пользоваться никакими другими коммунальными услугами. Мы надеемся, что люди воспользуются возможностью внести вклад через UNITED24 и поделятся информацией ради восстановления Украины", - прокомментировал Дэн Рейнольдс, фронтмен группы.

Режиссер фильма Тай Арнольд признался, что провел в Украине всю прошлую зиму и доставлял продукты людям, которые в этом нуждались.

"Многие из них все еще находились под артиллерийскими обстрелами или были недавно освобождены от оккупации. Я постоянно общался с участниками группы на тему увиденного, и они быстро предложили снять видеоклип, который отражал бы эмоции простых украинцев, страдающих от войны. Мне очень понравилась эта идея. Imagine Dragons очень активно помогают Украине, и я увидел в этом возможность показать людям, как эта война влияет на жизнь. Во время путешествий я встретил Сашу, который пережил месяцы обстрелов. Недавно он вернулся в родное село и увидел, что оно полностью разрушено. Это видео частично показывает то, что пережил Саша и продолжают переживать тысячи других украинцев ежедневно", - пояснил режиссер.