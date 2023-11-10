Ілона Гвоздьова сказала, cкільки заробляє на місяць: "На життя мені вистачає"

Скільки Ілона Гвоздьова заробляє на місяць

Зірка зізналася, що у середньому заробляє близько трьох тисяч доларів щомісяця.

Так, вона працює викладачем мистецтва балетмейстра в одному зі столичних університетів.

Ілона Гвоздьова (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Також Ілона активно веде Instagram, який монетизує завдяки рекламі, та проводить індивідуальні заняття і майстер-класи з танцю.

Крім того, Гвоздьову нерідко запрошують бути суддею на різноманітних фестивалях, за що вона також отримує гроші.

"Я заробляю на співпраці з Instagram. Це реклама. Я заробляю в університеті. Також заробляю викладаючи індивідуальні уроки та на фестивалях як журі. Даю майстер-класи. На життя мені вистачає. Звичайно, це не ті заробітки, які були до війни. У середньому це три тисячі доларів у залежності від об'єму роботи", - поділилася Ілона.

Ілона Гвоздьова (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Ведучий Слава Дьомін поцікавився у переможниці "Танців з зірками", скільки їй приносить викладання в університеті.

Знаменитість відповіла, що це близько трьохсот доларів на місяць.

До слова, більшу частину витрат бере на себе чоловік танцівниці Іван Хом'ячук. Водночас танцівниця поділилася, що задовольняє лише якісь невеликі потреби дітей, а решту відкладає.