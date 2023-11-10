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Илона Гвоздева сказала, сколько зарабатывает в месяц: "На жизнь мне хватает"

Илона Гвоздева (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)
Автор: Иванна Пашкевич

Танцовщица Илона Гвоздева рассекретила сумму, которую зарабатывает в месяц. По словам победительницы "Танців з зірками", ее доходы существенно уменьшились по сравнению с тем, что было до полномасштабного вторжения.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью хореографа для YouTube-канала "Слава+".

Сколько Илона Гвоздева зарабатывает в месяц

Звезда призналась, что в среднем зарабатывает около трех тысяч долларов ежемесячно.

Так, она работает преподавателем искусства балетмейстра в одном из столичных университетов.

Илона Гвоздева (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Также Илона активно ведет Instagram, который монетизирует благодаря рекламе, и проводит индивидуальные занятия и мастер-классы по танцу.

Кроме того, Гвоздеву нередко приглашают быть судьей на различных фестивалях, за что она также получает деньги.

"Я зарабатываю на сотрудничестве с Instagram. Это реклама. Я зарабатываю в университете. Также зарабатываю, преподавая индивидуальные уроки и на фестивалях как жюри. Даю мастер-классы. На жизнь мне хватает. Конечно, это не те заработки, которые были до войны. в среднем это три тысячи долларов в зависимости от объема работы", - поделилась Илона.

Илона Гвоздева (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Ведущий Слава Демин поинтересовался у победительницы "Танців з зірками", сколько ей приносит преподавание в университете.

Знаменитость ответила, что это около трехсот долларов в месяц.

К слову, большую часть расходов берет на себя муж танцовщицы Иван Хомякчук. В то же время, танцовщица поделилась, что удовлетворяет лишь какие-то небольшие потребности детей, а остальное откладывает.

 

Недавно Юрий Ткач честно ответил, сколько зарабатывает и на какие средства живет в условиях войны.

Ранее также "Холостяк" Добрынин сказал, сколько денег ему нужно для "комфортной жизни".

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