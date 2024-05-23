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Ілона Гвоздьова показала на собі сукню, яка відображає українську силу та незламність

Ілона Гвоздьова (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)
Автор: Юлія Любченко

Ілона Гвоздьова вразила своєї сукнею на виступі у Каннах, адже вона демонструвала силу та міць українського народу.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль хореографа.

Ілона Гвоздьова показала чарівну сукню у Каннах в жовто-блакитних кольорах

Українська танцівниця і переможниця "Танців з зірками" стала однією з запрошених зірок благодійного вечора української культури, який відбувся під час  Каннського кінофестивалю. Саме на нього приїхала і Jerry Heil, відразу після тріумфального виступу в Євробаченні. 

Ілона вийшла на сцену у неймовірній сукні у кольорах українського прапора, адже жінка хотіла показати, який сильний та незламний наш народ.

За створення цієї шедевральної сукні танцівниця подякувала дизайнерам українського ательє, які створили спеціально для неї костюм у кольорах українського прапора.

Ілона Гвоздьова у жовто-блакитній сукні у Каннах (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

"За останній час - це був мій найкращий вихід на сцену! Ніколи раніше я так не пишалась тим, що я українка! Враховуючи розмір сцени було важко вкласти супер техніку, але мені здається емоційно я виклалась на всі 200%, мені так хотілося передати всій європейській спільноті весь біль і смуток нашого народу, вкласти якомога більше глибоких сенсів, передати почуття і страждання наших людей. Та все ж в кінці йти з високо піднятою головою, незламною волею на зустріч надії, свободі й перемозі", - пише Гвоздьова.

Також Ілона дуже переживала, за гідність того, як вона представила Україну.  Шанувальники танцівниці відразу відреагували на її допис, підкреслив, що Гвоздьова виглядала неймовірно

 

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