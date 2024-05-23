Илона Гвоздева показала на себе платье, отражающее украинскую силу и несокрушимость
Илона Гвоздева поразила своим платьем на выступлении в Каннах, ведь она демонстрировала силу и мощь украинского народа.
Детальнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-профиль хореографа.
Илона Гвоздева показала волшебное платье в Каннах в желто-голубых цветах
Украинская танцовщица и победительница "Танцев со звездами" стала одной из приглашенных звезд благотворительного вечера украинской культуры, который состоялся во время Каннского кинофестиваля. Именно на него приехала и Jerry Heil сразу после триумфального выступления в Евровидении.
Илона вышла на сцену в невероятном платье в цветах украинского флага, ведь женщина хотела показать, какой сильный и несокрушимый наш народ.
За создание этого шедеврального платья танцовщица поблагодарила дизайнеров украинского ателье, создавших специально для нее костюм в цветах украинского флага.
Илона Гвоздева в желто-голубом платье в Каннах (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)
"За последнее время - это был мой лучший выход на сцену! Никогда раньше я так не гордилась тем, что я украинка! Учитывая размер сцены, было трудно вложить супер технику, но мне кажется эмоционально я выложилась на все 200%, мне так хотелось передать всей европейскому сообществу всю боль и печаль нашего народа, вложить как можно больше глубоких смыслов, передать чувства и страдания наших людей. И все же в конце идти с высоко поднятой головой, несокрушимой волей на встречу надежде, свободе и победе", - пишет Гвоздева.
Также Илона очень переживала за достоинство того, как она представила Украину. Поклонники танцовщицы сразу отреагировали на ее сообщение, подчеркнул, что Гвоздева выглядела невероятно
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