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Ілона Гвоздьова похизувалася результатом пластики грудей через 6 місяців після операції (фото)

Вівторок 28 травня 2024 16:40
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Ілона Гвоздьова похизувалася результатом пластики грудей через 6 місяців після операції (фото) Ілона Гвоздьова (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)
Автор: Іванна Пашкевич

Хореографка Ілона Гвоздьова у жовтні минулого року зробила мамопластику. Через шість місяців після операції танцівниця вирішила похизуватися прихильникам результатом збільшення грудей.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram танцівниці.

Ілона Гвоздьова показала результат мамопластики

Так, виконавиця у своїх соцмережах опублікувала серію фото, на яких позувала у бюстгальтері. Також вона подякувала хірургу та клініці.

"Пройшло рівно 6 місяців в моменту операції і я можу показати цю красу! Дякую своєму хірургу і клініці. Зроблено з любовʼю", - написала знаменитість.

Ілона Гвоздьова похизувалася результатом пластики грудей через 6 місяців після операції (фото)

Ілона Гвоздьова (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Танцівниця додала, що результат залежить не тільки від майстра, але і від правильного проходження післяопераційного періоду.

"Варто дотримуватися усіх настанов та рекомендацій лікаря і свідомо слідувати їм", - підсумувала зірка.

Ілона Гвоздьова похизувалася результатом пластики грудей через 6 місяців після операції (фото)Ілона Гвоздьова похизувалася результатом пластики грудей через 6 місяців після операції (фото)

Ілона Гвоздьова (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Зазначимо, що пластичну операцію зі збільшення розміру грудей Ілона Гвоздьова зробила наприкінці жовтня в одній зі столичних клінік.

Танцівниця не стала занадто збільшувати груди і вставила імплантат об'ємом 320 мілілітрів, що за мірками означає другий розмір.

Раніше Гвоздьова розповіла, як її чоловік відреагував на пластику грудей.

Також вона показала на собі сукню, яка відображає українську силу та незламність.

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Илона Гвоздева Зірки шоу-бізнесу Пластична операція
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